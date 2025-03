* O pomoći Severnoj Makedoniji: Zlatibore, svi naši lekari da se uključe, sve što imamo i možemo - braći da damo! * Ako se ne formira vlada, izbori bi bili početkom juna - 1. ili 8! * Obaramo svetski rekord: 82 zemlje potvrdile učešće na EXPO

Slušaj vest

BEOGRAD - Današnjoj sednici Vlade Republike Srbije, na poziv predsednika Vlade Miloša Vučevića, prisustvovao je i predsednik Srbije Aleksandar Vučić.

Sednica je počela minutom ćutanja zbog nezapamćene tragedije u Severnoj Makedoniji kada je noćas u požaru u diskoteci u Kočanima nastradalo 59 mladih, a povređeno njih 155.

Današnja sednica imala je dve tačke dnevnog reda: bezbednosnu situaciju u zemlji i regionu i proglašenje Dana žalosti u utorak zbog tragedije u Severnoj Makedoniji.

Vlada je jednoglasno usvojila odluku da utorak bude proglašen za Dan žalosti u Republici Srbiji i da se već od večeras zastave Srbije i Severne Makedonije zajedno istaknu i spuste na pola koplja da "našoj braći pokažemo zajedničku žal za poginulima".

1/8 Vidi galeriju Vučić na sednici vlade o protestu, zvučnom topu i tragediji u Severnoj Makedoniji Foto: Jakov Milošević

O brzoj i snažnoj pomoći Severnoj Makedoniji posle tragedije u Kočanima

- Molio bih vas da radite neumorno. Zlatibore, svi naši lekari da se uključe, sve što imamo i možemo - da damo! To je tragedija neverovatnih razmera za zemlju četiri puta manju od naše, za ceo Balkan, a kako sam čuo biće više od 60 mrtvih. Imamo sad dovoljno helikoptera, da deo preselite na niški aerodrom čim se steknu meteouslovi, a ako ne može, pošaljite dve španske kase, nisu troškovi važni, šaljite odmah!, rekao je Vučić dodavši da je sada ključno da se svaki život spase, da se pomogne toj deci i njihovim roditeljima, da se pomogne našoj braći Makedoncima.

- Prvo su od nas pomoć tražili, da učinimo sve da spasemo što više dece od 150 i više povređenih, rekao je Vučić naglasivši nekoliko puta da u ovom trenutku sredstva nisu važna.

Vučić je Lončaru rekao i da ćemo preuzeti deo najtežih slučajeva iz Kočana a to su strašne opekotine zbog kojih će morati da leže u bolnici 3-4 pa i 6 meseci, te dodao da im se obezbede najbolji uslovi, da budu prebačeni i na VMA.

- Razgovarao sam jutros s Davkovom i Mickovskim. Izrazio saučešće u ime Srbije i samo bih zamolio Ministarstvo odbrane, zdravlja i sva ostala, da radite danas naporno, da pomognete sve što je moguće da tragedija bude manja. I VMA i Niški KC, da sve stavimo na raspolaganje, sve kapacitete. Svre što imamo da stavimo na raspolaganje Severnoj Makedoniji - kazao je Vučić.

- Narod u Severnoj Makedoniji je kao bratski narod prvo tražili od nas pomoć i hvala im na tome. Zato naša pomoć mora da bude brza i snažna. Svaki život koji spasemo je ogromna sreća i za njih i za nas. Sada imamo helikoptere. Koliko, dve "Kase" imamo, je li? Dve španske "Kase", dobro. Pošaljite obe ako je potrebno, dvoje-troje u avion, pa vratite se nazad i tako dalje, kazao je predsednik.

O aktuelnoj situaciji u zemlji: Neko mora da odgovara za širenje dezinformacija o zvučnom topu

- Dobro da nije bilo većih nemira, uspeli smo sve da držimo pod kontrolom bez podignutog pendreka što se nije desilo ni u jednoj zemlji u svetu!, kazao je Vučić i zatražio od ministra zdravlja dr Zlatibora Lončara da obavesti građane o lažima u vezi sa navodnom upotrebom zvučnog topa.

- Mora da se odgovara za laži o zvučnom topu jer da je to stvarno bilo, 10.000 ljudi bi ti se javilo za pomoć, rekao je Vučić na šta je dr Lončar rekao da je to već demantovano kao i laž da je preminuo čovek od zvučnog udara jer niko nije preminuo od juče u 11.26 sati.

On je rekao da je po tom pitanju ministar zdravlja uradio svoj posao, da je policija uradila svoj posao kao i vojska a onda je to isto zatražio i od ministarke pravde Maje Popović - da nadležni organi nađu odakle je potekla ta laž zbog koje neko mora da odgovara.

- Zahtevam i tražim, gospođo Popović da oni koji lažu i obmanjuju narod o zvučnim topovima, prvo tražim od svih vas, od vas Zlatibore da obavestite narod kako je o laži reč pa to sami objavite preko vojske, policije, do Bezbednosno-informativne agencije, da jasno stavite do znanja šta je istina - kazao je Vučić.

Aleksandar Vučić: Ko neće da radi, sistem mora da radi a deca moraju da uče Izvor: Video plus

- A tražim od vas, gospođo Popović, da i Ministarstvo pravde, a i tužilaštvo reaguju ili da gone one koji su to upotrebili, a znamo da nisu, ali neka se proveri, neka se povede postupak, ali onda neka gone sve one koji su izašli u javnost sa takvom notornom laži. Neko mora krivično-pravno da odgovara za širenje takvih brutalnih dezinformacija, pokušavajući da obmane celokupnu javnost, unese nemir i nastavi sa izazivanjem nereda na teritoriji Republike Srbije - dodao je Vučić.

Kako je rekao, "ili će država da funkcioniše ili se sklonite i pre tog 15. aprila".

- Pa kažite da ničemu ne služite ili da mi ničemu ne služimo ili da ja ne služim ničemu. Da lepo svi priznamo da smo nenadležni jer ne radimo svoj posao. Jer ako ovo nije dovoljan poziv tužiocu ili bilo kome drugom da reaguje, ne znam šta drugo treba da bude poziv - zaključio je Vučić.

- Želim da zahvalim svima, pre svega policijskim snagama, kao i pripadnicima Bezbednosno informativne agencije i Vojske Srbije na posvećenom radu. Nastavite da čuvate našu zemlju.

"Ako se ne formira vlada, izbori bi bili početkom juna - 1. ili 8!"

Na sednici je upitao Anu Brnabić da li bi sad na Skupštini - u utorak ili sredu, trebalo da bude konstatovana ostavka premijera Vučevića što bi značilo da bi rok za formiranje nove vlade bio 18. april. Podsetimo, od ostavke premijera počinje da teče rok za formiranje nove vlade.

- Ako se ne formira vlada, izbori bi bili početkom juna - 1. ili 8, verovatnije 8, rekao je Vučić koji se potom zahvalio premijeru Vučeviću na predanom radu.

- To znači da je onda 18. april rok za formiranje Vlade Srbije. Ako budete hteli to, a ako ne, onda se ide na izbore i tu jer rok 45 do 60 dana, što znači, ako se ne formira vlada, izbori bi bili početkom juna - 1. ili 8. juna. Logičnije je 8. juna, jer bi nam za 1. jun rekli da je nategnuto - rekao je Vučić na sednici Vlade Srbije.

O šutiranju čoveka na Trgu Nikole Pašića: Za to jezivo nasilje koje je zgrozilo Srbiju, neko mora da odgovara

- I za ono nasilje na Trgu Nikole Pašića, čoveka kog su šutirali na ulici, neko mora da odgovara, rekao je Vučić naglasivši da je reč o nasilju koje je zgrozilo Srbiju, te da ne zna ko je koga tu tukao ali da je na državi da zaštiti svakog svog građanina bez obzira na političku pripadnost.

Vučić se zahvalio policiji na radu tokom jučerašnjeg dana.

Snimak jezivog nasilja na protestima Izvor: Kurir

"Obaramo svetski rekord: 82 zemlje potvrdile učešće na EXPO"

Vučić je na sednici vlade obavestio ministre da su 82 zemlje potvrdile učešće na EXPO 2027 u Beogradu i dodao da "obaramo svetski rekord" po broju učesnika.

- Moramo da se vratimo poslu. Dosad su 82 zemlje potvrdile učešće na EXPO čime već sad možemo da kažemo da ćemo oboriti rekord. Moramo da se posvetimo radu, dosta je bilo gubljenja vremena, vreme je da radimo marljivo, da narod vidi koliko je država angažovana.

Sad je vreme za rad!, rekao je on.

"Razgovarajte s nastavnim osobljem, hoće li da rade ili neće"

Vučić se osvrnuo i na stanje u prosveti rekavši sledeće:

- Važno je da se stvari u potpunosti normalizuju. Morate da vidite ako postoje ljudi koji trajno ne žele da rade u sistemu prosvete, imate u Nacionalnoj službi za zapošljavanje oko 3.500 nastavnika koji čekaju posao. Sagledajte to sve. To ne znači bilo šta preko noći. Razgovarajte s nastavnim osobljem hoće li da rade ili neće. Hoće - hoće, neće - neće. Ko neće da radi, deca moraju da uče, sistem mora da funkcioniše - rekao je Vučić.

O putu u Brisel, Srpskoj i izborima na Kosmetu: "Važno je da se ukazuje na to šta se dešava na KiM nakon izbora"

Predsednik se osvrnuo i na situaciju na KiM ali i na onu u Republici Srpskoj: - Važno je da se ukazuje na to šta se dešava na Kosovu i Metohiji, kako su menjani izborni rezultati. Mi smo sve prebrojali u srpskim sredinama. U srpskim sredinama, Srpska lista osvojila je 10 mandata. Ali iznenađujuće da je gospodin Rašić u ortodoksnim albanskim sredinama, ili možda nije iznenađujuće, dobio je značajan broj glasova. Mi to nismo mogli da brojimo. Nisu nam ni dali da imamo kontrolore u Peći, Glogovcu, Štimlju, Orahovcu... On je doneo značajan broj glasova iz tih mesta, tako da su mu dodali da on ima jedan mandat, a Srpska lista 9 - rekao je Vučić i naglasio da se mora ukazivati na dalji progon našeg stanovništva na Kosovu i Metohiji.

Brnabić i Dodik će dogovoriti kada će doći na sednicu parlamenta

Vučić je kazao da će se predsednica Skupštine Srbije Ana Brnabić dogovoriti sa predsednikom Republike Srpske Miloradom Dodikom kada će prisustvovati njenom zasedanju.Prvobitno je planirano da to bude na sednici između 14. i 16. marta, kao reagovanje na presudu koja mu je izrečena u Sarajevu, ali je ona odložena zbog protesta u Beogradu.

"Vidite koji je datum najbolji, računajte da 24. marta obeležavamo stradanje od NATO agresije, dan kasnije sam sa predstavnicima Evopskog saveta i Evropske komisije u Briselu, a to ne mogu da menjam", rekao je Vučić, na sednici vlade, kojoj prisustvuje na poziv premijera Miloša Vučevića. Prema njegovim rečima, razgovaraće sa Evropljanima kako da se izađe iz krize u Bosni i Hercegovini, posle presude Dodiku, i kako da se sačuva Republika Srpska uz poštovanje Dejstonskog sporazuma.

Sednica je održana u Palati Srbija.