Juče su ulice Beograda bile preplavljene masom , dešavali su se sporadični incidenti, ali obazrivošću policije nije došlo do veće eskalacije.

- Ono što su zamislili organizatori puklo je, propalo je, mislim da je juče pobedila Srbija u pravom smislu reči. Policija je bila na visini zadatka, a što se tiče učesnika u protestu ili demonstracijama, oni su se međusobno posvađali. Saznao sam da su glavni organizatori koji uvek stoje u pozadini insistirali po svaku cenu da se demonstracije održe ispred Narodne Skupštine. Organizatori na terenu su tražili da se premeste na Slaviju zbog lakše kontrole demonstranata i kako ne bi bili suženi traktorima i šatorima iz Pionirskog parka. Tu su organizatori na terenu shvatili da njihove glavne vođe žele žrtve. Tako je došlo do razdora i sukoba među njima. Nakon što je puklo, glavnu reč na terenu su vodili ti huligani, krimnalci, iako je svakako bilo i studenata među njima. Međutim, ovi studenti kada su videli da gube kontrolu nad mitingom to su javno soapštili i počeli da se udaljavaju, a neki su i bežali, videli ste scene ispred hotela Moskva kada je stampedo bio. Oni nisu hteli da se tuku, niti da ulaze u pogibiju, verovatno su bili ubeđeni da će to biti mirne demonstracije, pa kada su shvatili da treba da budu žrtvena jagnjad ili topovsko meso, onda su odustali.