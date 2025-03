- Mora da se odgovara za laži o zvučnom topu jer da je to stvarno bilo, 10.000 ljudi bi ti se javilo za pomoć, rekao je Vučić na šta je dr Lončar rekao da je to već demantovano kao i laž da je preminuo čovek od zvučnog udara jer niko nije preminuo od juče u 11.26 sati.

On je rekao da je po tom pitanju ministar zdravlja uradio svoj posao, da je policija uradila svoj posao kao i vojska a onda je to isto zatražio i od ministarke pravde Maje Popović - da nadležni organi nađu odakle je potekla ta laž zbog koje neko mora da odgovara.

- Zahtevam i tražim, gospođo Popović da oni koji lažu i obmanjuju narod o zvučnim topovima, prvo tražim od svih vas, od vas Zlatibore da obavestite narod kako je o laži reč pa to sami objavite preko vojske, policije, do Bezbednosno-informativne agencije, da jasno stavite do znanja šta je istina - kazao je Vučić.

- A tražim od vas, gospođo Popović, da i Ministarstvo pravde, a i tužilaštvo reaguju ili da gone one koji su to upotrebili, a znamo da nisu, ali neka se proveri, neka se povede postupak, ali onda neka gone sve one koji su izašli u javnost sa takvom notornom laži. Neko mora krivično-pravno da odgovara za širenje takvih brutalnih dezinformacija, pokušavajući da obmane celokupnu javnost, unese nemir i nastavi sa izazivanjem nereda na teritoriji Republike Srbije - dodao je Vučić.