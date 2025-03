On se građanima obratio video-porukom na svom Instagram profilu u kojoj je rekao da je veoma ponosan na to kako je srpska država sačuvala mir i stabilnost u Srbiji uprkos brojnim pokušajima destabilizacije i urušavanja mira. Posebno sam ponosan na činjenicu da smo demantovali sve laži i neistine koje su oni koji su hteli da sruše Srbiju iznosili u javnost.

- Podsetiću vas, od toga da će lica iz Pionirskog parka da ih napadaju, do toga kako traktori služe za napade na njih, a na kraju 186 traktora srpskih domaćina, baš ti koji su o tome govorili, temeljno su uništili ili teško oštetili", rekao je i dodao:

- Tokom samog skupa, puštali su preko svih svojih medija, ogoljeno antisrpskih, kako ćemo da gasimo interent, kako neće postojati društvene mreže, jer to rade diktatori. Lagali su.

- Naravno, nije se dogodilo. Zatim su rekli da su tuče izazvali ljudi iz Pionirskog parka. Zapravo, jedina tuča koja se dogodila bila je tuča izmeđšu samih učesnika, i to jeziva. Ne mogu da podnesu to što smo bez upotrebe ijedne palice, ijednog pendreka, očuvali mir, očuvali slobodu, očuvali demokratiju i održali čas svima. A onda je usledila najveća laž, jer, kad se sve neuspešno završi, onda morate da lažete još više. Onda su došli na ideju da izmisle priču o zvučnom topu. I pronašli su taj zvučni top, prikazali ga, prikazali ga u rukama vojnika Sribje, pripadnika Kobri, samo što to nije zvučni top, već antidron puška. Obična antidron puška, jer Vojska i Kobre uopšte nemaju zvučni top. U Vojsci Srbije ne postoji zvučni top", naveo je Vučić.