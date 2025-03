Šalje se peticija za ukidanje mature za srednjoškolce i osnovce

- Imamo zakon o visokom obrazovanju i obavezni smo da kontrolišemo njegovu primenu. Već danas popodne ću imati sastanak gde ću pitati, 'Šta je sa primenom zakona?' To je naš kontrolni mehanizam. Ne možemo više da ignorišemo neprimenjivanje zakona o visokom obrazovanju i studentskom organizovanju, kao i kršenje Ustava Republike Srbije. Za njih zakon i Ustav ne važe – rektori i dekani se ponašaju kao da su iznad zakona, države, Narodne skupštine i vlade Srbije. Predsednik Republike Srbije je osvojio 2,3 miliona glasova, ali je nenadležan, dok rektor Đokić ide u Brisel i mi ne znamo s kim tamo razgovara i ko je nadležan za njega u Briselu - kaže Brnabić.

Da li zaista univerzitet deluje nezavisno?

Brnabić o situaciji u Obrenovcu

Komentarišući situaciju u Obrenovcu gde narod gađa jajima zaposlene u Gradskoj opštini Obrenovac, ističe da je skandal to što se događa.

- Vidi, ovi ljudi su bolesni. Nama treba jedan veliki trijažni centar sa psihijatrijama, a ovi ljudi, kao ovu ženu u godinama, koja druge žene gađa jajima, koje samo idu na svoj posao. Te žene nisu članovi nikakve stranke. Te žene koje ulaze u GO Obrenovac nisu funkcioneri, bre. Te žene rade, to je njihovo radno mesto. To su, bre, ljudi, nečije majke.Taj trijažni centar treba da odvedete te ljude, pa neka kažu da li su za ludnicu ili za sud. Od njih su bukvalno napravili psihopate - kaže Ana Brnabić za "Pink".