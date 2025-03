Rasprava o incidentu na samom kraju skupa 15. marta zasenila je ceo događaj koji je impresionirao posećenošću i odgovornošću svih aktera, zbog čega je prošao bez ijedne intervencije policije . Odgovor na pitanje šta se zaista dogodilo 15. marta, prilikom 15 minuta tišine daće istraga Prvog osnovnog javnog tužilaštva, a u redovima koji slede mi ćemo samo navesti do sada poznate činjenice, od kojih se neke u ostrašćenim političkim diskusijama previđaju ili svesno zanemaruju.

Prema iskazima svedoka i brojnim snimcima, u 12. minutu tišine kojom je odavana počast nastradima na novosadskoj železničkoj stanici u Ulici kralja Milana začuo se zvuk nepoznatog porekla, posle čega je među građanima nastala panika, oni su se u talasima sklanjali na trotoare s obe strane, te su u nastalom guranju neki od njih pali. Nekoliko minuta kasnije, kolovoz je opet popunjen učesnicima protesta, te je on nastavljen. Pošto je u međuvremenu do njih putem društvenih mreža i u direktnoj komunikaciji stiglo obaveštenje da su zbog incidenta u Pionirskom parku redari skinuli svoje oznake i povukli se u masu odbijajući da dalje vrše svoju dužnost, građani su počeli da se razilaze, pa i oni iz Ulice Kralja Milana.

Iz ovih iskaza i brojnih sličnih svedočenja proizlazi da je „nešto“ izazvalo nagli pokret mase. Pišemo „nešto“ jer je „zvuk“ koji svi pominju mogao da bude tek posledica – mešavina usklika, jauka, struganja obuće po asfaltu i komešanja hiljada već uplašenih ljudi. Analiza snimaka koje je juče objavio Kurir, i koja ukazuje na mogućnost da je panika krenula od ugla Kraalja Milana i Dragoslava Jovanovića (kod nekadašnjeg bioskopa Zvezda), podržava ovu mogućnost – da je do našeg epidemiologa i do stranih dopisnica prvo dospeo huk uspaničene mase, a onda talasanje uznemirenih ljudi. Takav zvuk odbijao bi se od okolnih zgrada pa je do Kristine Kljajić kao odjek mogao da dođe iz pravca Resavske ulice, što sa jasno usmerenim zvukom iz veštačkog izvora ne bi bio slučaj…