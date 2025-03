BEOGRAD - Ja sam upravo završio sastanak s potpredsednikom Vlade Severne Makedonije Ivanom Seljkovićem koji me je obavestio o najnovijim podacima. On se u ime makedonskog naroda zahvalio predsedniku Srbije i srpskom narodu na brizi i saosećanju koje iskreno osećamo prema makedonskom narodu. Ukupno 14 povređenih je smešteno trenutno u KC Srbije i VMA. Velika zahvalnost našoj Vojsci Srbije i našim lekarima, rekao je premijer Miloš Vučević u današnjem obraćanju uživo.

On je izrazio nadu da će se povređeni oporaviti iako među njima ima životno ugroženih, te da više neće biti smrtnih slučajeva kao i da se ovakve stvari više nikada nikome ne dogode.

- Što se tiče skupa u subotu 15. marta, Bogu hvala nije se desilo ono što se najavljivalo... raskrinkana je vojvođanska separatistička grupa koja je spremala terorističke akcije, rekao je Vučević dodavši da je uništeno 186 traktora srpskih domaćina koji su čuvali srpske studente. On je kazao da će se tim ljudima pomoći, jer uskoro počinje setva i da to govori ne u ime države nego u ime stranke.

- Mrze nam te srpske traktore oni koji ne vole Srbiju, to im je nekako duboko ukorenjeno...

- Mi ćemo kao politička stranka (SNS) pomoći tim ljudima i nadoknaditi štetu. To moramo da radimo promptno, jer počinje sezona setve", kazao je premijer. Dodao je da su neki zbog toga već privedeni, kao i da očekuje od policije da identifikuje svakoga ko je uništavao imovinu i vršio nasilje.

- Nikakav zvučni top nije bio na ulicama Beograda, neko bi ga video, pa nije to džepni gedžet, a onoliki telefoni su bili upaljeni, rekao je Vučević i dodao da je danima pre toga najavljivano i instruirano sve to o zvučnom topu o čemu je govorio i sam Ponoš.

- Sve je instruisano i iskonstruisano, pre svega lažno. Policija Srbije ni palicu nije upotrebila. Iza tih reči apsolutno stojim, i ja i cela država", rekao je on. Podsetio je i na analizu Vojske koja je ukazala na trenutak kada je obezbeđenje protesta počelo da skida prsluke.

- Ova laž do kraja mora da se raskrinka, nećemo stati s ovim dok sve ne razotkrijemo a ništa od ovog što tvrde nije se desilo, rekao je Vučević naglasivši da ne sme da ostane na onome gde ima dima, ima i vatre jer ovde nema ni dima, ni vatre.

- Skup je, i pored velikog broja prisutnih, protekao bez nekog političkog smisla. I da bi se to nadomestilo i da bi se, kako oni kažu, pumpalo nešto novo, mora da se ide na još veću laž, rekao je i dodao da srpska policija nema šta da krije i da očekuje i da tužilaštvo sve to proveri do kraja.