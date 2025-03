U poplavi različitih tvrdnji i glasina koje su usledile nakon protesta, oglasio se i Nenad Arsović, direktor Klinike za ORL Kliničkog centra Srbije. On je u izjavi za emisiju "Puls Srbije" na Kurir televiziji, objasnio kakve bi stvarne zdravstvene posledice mogao izazvati udar zvučnog topa, ukoliko bi do njega zaista došlo. Arsović je detaljno izložio koji su to pravi simptomi koje bi građani doživeli usled izloženosti izuzetno jakom zvuku, naglašavajući da bi takav akustični šok neizostavno doveo do ozbiljnih zdravstvenih problema.