Za emisiju "Puls Srbije" stručnjaci su govorili o najaktuelnijim temama i navodnom korišćenju zvučnog topa na protestima u Beogradu

Da li je protest u subotu, još više raspirio strasti i kakve poruke i pouke treba izvući posle tog okupljanja? Da li su pred nama novi izazovi koji čekaju novu vladu, ili se sve više ističe opcija izbora? Predstavnilci vlasti, policije i vojske demantovali su navode da je tokom skupa u subotu upotrebljen zvučni top. Međutim, blokaderi i deo opozicije i dalje traže odgovor šta se dogodilo tokom 15 minuta tišine.

Prvo osnovno javno tužilastvo u Beogradu, formiralo je predmet i naložilo MUP-u da utvrdi šta se tačno dogodilo kritičnom prilikom, odnosno da li je upotrebljeno pirotehničko sredstvo, oružje ili drugo opšteopasno sredstvo koje je moglo da dovede u opasnost život i telo okupljenih građana.

O ovim temama su za "Puls Srbije" na Kurir televiziji govorili Nebojša Oberknežev iz Centra za društvenu stabilnost i Milljan Damjanović, potpredsednik Srpske Radikalne Stranke.

- Subotnje okupljanje je bio veliki skup i trebamo neke određene poruke da izvučemo. Što se tiče studenata, koji su skidali svoje prsluke , te time označili da je protest gotov, to je malo neozbiljno. Ako već okupljate toliki broj građana, neko mora da snosi odgovornost za to. Neki sistemski problemi svakako postoje, svakako u prosveti. Država će se time i pozabaviti, ne govorim samo o školama, već i u univerzitetima. Razočaran sam veoma. Ali, što se tiče skupa, ne smemo zaboraviti da smo imali incidente sve vreme oko Skupštine, iako ih nije bilo na Slaviji. Imali su non stop provokacije prema Pionirskom parku. Ja sam takođe doživeo provokacije, kada sam prošao pored parka, takođe i verbalne napade od strane tih ljudi koji su bili okupljeni. Pionirski park je bio miran sam po sebi, to je realnost - započeo je Oberknežev.

Damjanović je potom naglasio da protest koji se održao u subotu, 15. marta, nije bio prijavljen nadležnima. Što zaključuje da planski odrađeno.

Foto: Kurir Televizija

- Skup je trebao da traje do 21h. Kada prijavite skup, što oni nisu uradili, onda morate da sarađujete sa odgovornim licima, odnosno sa jedinicom Ministarstvom unutrašnjih poslova. Odgovorni ste za sve što se dešava na vašem skupu. Oni to nisu uradili, jer su se unapred ugradili da će država biti kriva za sve. To treba ozbiljno ispitati. Zašto su u istom trenutku ti redari pobacali svoje prsluke a bili su na različitim mestima? U politici je sve dozvoljeno osim slučajnosti - rekao je Damjanović, osvrnuvši se i na navodno korišćenje zvučnog topa:

- Pokrenuta je "Tviter aktivnost" oko tog zvučnog topa i danas mi imamo situaciju da više niko ne raspravlja u Srbiji da je MUP odradio fantastičan posao, da se ništa nije dogodilo. Niko ne govori o govorima studenata. Ni jednom nisu obrazložili šta to nije ispunjeno, niti su izneli nešto. Zvučni top traje i širi zvuk. Ljudi su bežali ukupno dve sekunde, da je iskorišćen top, taj zvuk bi se proširio na više mesta. On je toliko jak da bi se stakla rasprsla. Skoro svi bi držali ruke na ušima, a onda bi se izazvale mučnine, povraćanje. Krenuli bi ka Urgentnom centru, ali to se nije desilo, niko se nije javio i zatražio pomoć.

Damjanović tvrdi da su određeni mediji, posebno oni koji su deo Junajted Medija Grupe, namerno širili paniku među narodom, jer smatraju da je protest doživeo neuspeh, znajući da se nisu odigrali nikakvi incidenti.

Foto: Kurir Televizija

- Kada vi imate toliku masu, ispred njih imate ljude sa prslucima. Oni se sete šta je Mila Pajić rekla na onom sastanku. Ljudi kreću da trče na sve strane iz straha. Oni mediji koji su deo Junajted Medija Grupe, njima je propao ovaj skup i oni su namerno dalje širili paniku među narodom - rekao je.

Na samom početku održavanja srudentskih protesta, simbol su bile "krvave ruke", koje su se crtale na majcama, papirima, ulicama, a Oberknežev je primetio da sada takvih simbola sada nema.

- Ja se ne razumem u te tehnike, a vidim da su svi sada postali eksperti za sve. Nešto se jeste čudno desilo, ali Tužilaštvo radi svoj posao. Primetio sam da na protestu ne više ne postoje simboli "krvavih ruku". Mi sada vidimo rodoljublje na protestima, jer ljude morate da privučete - završio je Oberknežev.

