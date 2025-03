- Ovde leži devetoro njih, ja sam obišao dvoje pa smo zajedno obišli sedmoro. Stepen opekotina je od 4 odsto do mnogo višeg, da ne bih plašio porodice. Problem je i pluća i... najveći problem kod većine pacijenata povrede respiratornih organa. Ovde su uslov.. Nemoguće je u Evropi naći bolje uslove nego ovde u Beogradu. Doći će nam još 12 pacijenata, imamo ih i na VMA i u Kliničkom centru u Nišu. Mislim da se to podrazumeva, za nas je tragedija u Kočanima kao tragedija bilo gde kod nas. Još jednom izražavam saučešće našem bratskom narodu u Severnoj Makedoniji. Samo najjači od njih bukvalno mogu da komuniciraju, ali verujem da ćemo umnogome moći da pomognemo.

O Dodiku i lažima o "zvučnom topu"

- On je predsednik, hrabar čovek. Neće da kuka, ali je situacija sve teža. Bavićemo se time narednih dana. Bavićemo se time narednih dana. Sutra ili prekosutra idem u Brisel na razgovor sa Markom Ruteom i sa Martom Kos. Posle toga idem u Brisel opet sa Antonijom Koštom i Uruslom fon Der Lajen. Imaćemo o čemu da razgovaramo. I to će biti jedna od glavnih tema, ali pričaćemo i o tome što se prave blesavi i neće jasno da kažu da nije bilo zvučnog topa.

- To zna svaki poluekspert, a ne eksper, kao što je australijski ekspert to rekao. Mi znamo da nismo upotrebili zvučni top, Vojska ga nema. Kao za Jovanjicu. Sad im se žuri, ostalo im je 14 dana do "klosinga", kada nemaju SBB, Sportklub da lažu o sportistima. Moraju da histerišu, a ta priča o terorizmu za 2 dana će biti gotova istraga, a onda će da odgovaraju svi koji obmanjuju javnost. A moraju da lažu jer nisu imali nikakvu politiku. Ne možete doveka da izmišljate, na kraju se istina vidi i okrene se kao bumerang protiv vas. Mi pendrek nismo podigli. Policijske snage su bile toliko trpeljive, a jedino nasilje je bilo nasilje između njih i to jezivo nasilje, gde su gazili čoveka. Onda moramo da optužimo "zlog teroristu" Vučiča. Ponosan sam što za 12 godina koliko smo na vlasti nikada nismo upotrebili silu: Pustili smo ih u Gradsku kuću, u RTS, pa smo ih izbacili. Trpeli smo udarce da bi onda oni sami izašli. Uvek smo se trudili da nikada ne upotrebljavamo silu, da nam se dogodi ono kad su ubili Ranka Panića - rekao je Vučić.