Slušaj vest

Potpredsednik Vlade Republike Srbije i ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić istakao je da srpska policija 15. marta u Beogradu nije koristila zvučni top niti bilo koje drugo nezakonito sredstvo, kao i da je tog dana dala ključan doprinos da se sačuvaju mir i stabilnost zbog čega je odao veliko priznanje pripadnicima Ministarstva unutrašnjih poslova.

„Želeo bih da napomenem da je policija bila izložena raznim udarima, da je bila gađana, da su na nju bacane flaše, topovski udari, baklje…da ne pričam sada o verbalnim uvredama. Ono što su svi videli, što ne treba čak ni posebno isticati niti dokazivati, to je da je policija bila suzdržana i da i pored svih napada na nju, nije upotrebila čak ni pendrek, kao jedno od, tako da kažem, najblažih sredstava prinude koja su predviđena zakonom“, istakao je ministar.

Tvrdnje da je policija 15. marta upotrebila takozvani zvučni top okarakterisao je kao manipulaciju i laž.

„Ne znam kako bih drugačije okarakterisao nego kao jednu veliku manipulaciju i laž, tvrdnje koje postoje da je policija upotrebila neka sredstva koja nisu u skladu sa zakonom, u ovom konkretnom slučaju se navodi da je to taj tzv. zvučni top. Ovo izjavljujem pod punom moralnom i krivičnom odgovornošću, kao ministar unutrašnjih poslova. Po izjavama svih ljudi koji su komandovali jedinicama ne samo da prekjuče nije upotrebljeno nijedno nezakonito sredstvo, nego ovo konkretno što se tiče zvučnog topa, policija ta sredstva nikada, ne samo 15. marta, nego nikada nije koristila, druge policije u svetu, kao što ste videli, jesu“, rekao je Dačić.

Foto: Kurir Televizija

„Policija Srbije poštuje zakon i mi nikada niti smo uopšte dovozili bilo kakva vozila na koja bi bili instalirani ti uređaji, nikakvih nezakonitih sredstava, ne samo ovoga nego bilo čega drugog nije bilo. A videli ste tokom dana, od ranog jutra počeli sa manipulacijama. Prvo je bila reč da su zvučni topovi već razmešteni negde na nekim lokacijama, da bi kasnije se ispravili i rekli da su to ipak vodeni topovi. Postoje ogromne razlike u svemu tome, vi namećete zaključak da se policija priprema za nezakonita sredstva“, rekao je ministar.

U vezi sa fotografijama određenih vozila koja su se tamo nalazila, ministar Dačić je objasnio da je reč o vozilima koja u skladu sa zakonom koriste jedinice MUP-a prilikom obezbeđivanja javnih okupljanja.

„To su vozila koja su i ranije bila korišćena kada je reč o Žandarmeriji, kada je reč o Brigadi i drugim jedinicama, interventnim jedinicama koje su zadužene za javni red i mir. Onda se pojavila slika jednog vozila za koje je rečeno da je ono na sebi imalo nešto što je ličilo na kutiju, gde su oni definisali na putu, slikali da je to kao taj zvučni top. To je takođe laž. To je vozilo Žandarmerije koje u sebi ima repetitore koji služe za komunikaciju između jedinica. U toj kutiji na samom vozilu se nalazi agregat za napajanje tih uređaja strujom, da bi mogli da rade“, poručio je ministar Dačić.

Ministar je naglasio da laži mogu da imaju nesagledive posledice, iz čega bi mogao da se provuče zaključak da je policija radila nešto nezakonito protiv svih učesnika tih skupova.

„Jer vi kada to radite, pogledajte kako to izgleda u inostranstvu, vi ne možete da ograničite dejstvo samo negde na baš određenog čoveka. Žrtve bi, odnosno neko ko bi bio predmet takvog efekta, bile svakako i policija koja se tu nalazi u tom rejonu. Da li je neko video negde bilo šta što liči i za šta neko može da kaže da pripada takvoj vrsti oružja? Nije video, zato što nije bilo. Znači, policija nije koristila 15. marta nikakva nezakonita sredstva, uključujući i ovo što su oni naveli, taj takozvani zvučni top“, istakao je ministar Dačić i dodao da u svojoj istoriji policija Srbije nije koristila ta sredstva, niti će koristiti.

Dačić je dodao i da treba utvrditi i kako je došlo do plasiranja laži koje nanose štetu ugledu ne samo države Srbije, nego i policije.

„Želeo sam to da kažem zbog toga što mi insistiramo na tome da istraga u potpunosti koju vodi tužilaštvo, u potpunosti odgovori na sva ova pitanja. Svi naši komandanti jedinica, odnosno tih organizacionih delova našeg Ministarstva i naše policije, će odgovoriti na sva pitanja i svi su već u izveštajima koje su nam dali rekli da nije bilo nikakvih korišćenja tih sredstava. Sa druge strane, sva ova linija komandovanja u našem Ministarstvu se snima. Ako neko izdaje bilo kakve naredbe i uputstva, sve je to snimljeno i tužilaštvo može lako da vidi da su to velike laži. Takođe, insistiramo da se vidi kako je došlo do lansiranja i plasiranja takvih laži koje nanosi štetu ugledu ne samo države Srbije, nego i same policije, jer policija to nije zaslužila“, rekao je ministar Dačić.

Ministar Dačić je istakao da se policija maksimalno žrtvovala da taj dan protekne u miru.

„Zašto bismo nešto uradili ako za to nije bilo nikakvih direktnih razloga, iako je u tom delu bilo najviše sukoba i napada, i na policiju i na okupljene koji su se nalazili u Pionirskom parku, jer je to bila ta linija, ta ulica Dragoslava Jovanovića, da je tu čak bilo sukoba sa redarima koji su branili tim ljudima da bacaju topovske udare i tako dalje, da je bilo više tih nekih insistiranja da se situacija smiri, ali nikakvih razloga da se primenjuju takva sredstva nije bilo. Mi nemamo šta da krijemo. Svako neka pita šta ga interesuje. Znači, niti je pripremljeno za reagovanje, niti je planirano, niti je bilo šta korišćeno ne samo sada, nego nikada u istoriji srpske policije. To govorim pod punom i moralnom, i političkom i krivičnom odgovornošću kao ministar policije“, rekao je Dačić.

Ministar Dačić je još jednom ponovio da nikakve upotrebe ovih sredstava nije bilo od strane Ministarstva unutrašnjih poslova, a siguran je ni od drugih državnih organa u Srbiji.

„Što se tiče MUP, kad je reč o zvuku, mi koristimo samo kad je reč o upozoravajućim porukama koje treba velikoj masi da saopštimo, jer postoji u zakonu odredba koja kaže da pre intervencije ide upozorenje, da bi to upozorenje mogli svi da čuju. To je sve što se tiče zvuka što mi imamo u upotrebi, ali kao što vidite, ovo nije ni korišćeno i ne znam kada je to poslednji put i da li je ikada korišćeno“, zaključio je Dačić.

Na pitanje o tome kako objašnjava to što je sve više pacijenata koji opisuju da imaju simptome koje može da izazove korišćenje zvučnog topa, ministar Dačić je konstatovao da su to političke igre, jer dok predsednik Republike nije rekao da se niko nije javio zdravstvenim ustanovama, niko se nije ni bio javio i pozvao je sve da pogledaju na drugim, svetskim primerima, kako izgledaju efekti upotrebe ovog sredstva.

On je dodao da se tačno zna na kojoj razdaljini lice neposredno treba da stoji, kao i da ne može, kako je rekao, nekoga da preskoči, a da posledice oštećeni ne mogu da osete tek nakon 24 ili 48 sati.

„To su sada političke igre. Dok predsednik Republike nije rekao da se niko nije javio, niko se nije ni bio javio. A onda su opozicione stranke pozvale građane da se javljaju, a svi lekari treba da vide da li to zaista postoji ili ne. Još jednom ponavljam, nije na nama, to je na zdravstvenim radnicima da daju odgovore na ta pitanja“, rekao je Dačić i još jednom naglasio da ni 15. marta, a ni u istoriji srpske policije kako kažu podaci, nisu korišćena nikakva nezakonita sredstva, a naročito ne zvučni topovi.

Na pitanje u vezi sa otvaranjem međunarodne istrage po ovom pitanju, kako je najavio i premijer Vučević, Dačić je zaključio da je to dobra ideja koju podržava, jer kako ističe, ako država traži da istražuju predstavnici najjačih policija na svetu i službi bezbednosti, onda je sigurna u to da upotrebe takvog sredstva nije bilo.

„To je dobra ideja. Ja podržavam tu ideju. Mi smo razmišljali ovde u MUP-u kako mi to da istražimo. Da ne bismo istraživali sami sebe, dobro je da tužilaštvo ima tu istragu, a i kako je rekao premijer Vučević, može ko god hoće na svetu da istraži da li je bilo upotrebe zvučnog topa ili ne. Mislim da je svima ovde jasno da, ako mi tražimo da dođu predstavnici najjačih policija na svetu i službi bezbednosti, da smo sigurni u to da takve upotrebe nije bilo“, rekao je Dačić.

DAČIĆ