Viši sud u Novom Sadu odredio je do 30 dana pritvora članovima Pokreta slobodnih građana i članu organizacije "Stav", osumnjičenih da su pripremali državni udar. I pored toga što postoje autentični audio snimci na kojima se jasno čuju njihovi planovi kako da izazovu haos u Srbiji, to pojedinim predstavnicima opozicije nije predstavljalo prepreku da zatraže njihovo oslobađanje i time pokažu svoje pravo lice, a to je da su i sami hteli izbijanje građanskog rata!