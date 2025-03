"Oni su pravi heroji koji svojom borbom svakodnevno svedoče istinu da Kosovo i Metohija jeste i zauvek biće srce i duša Srbije. Oni su predstavnici one vere i onog sna o slobodnoj i snažnoj Srbiji, koja nas je kroz vekove održala. Oni su svedočanstvo našeg zaveta da današnja Srbija nije slaba ni bespomoćna, kao što je bila onda kada su je vodili poslušnici pojedinih ambasada. Upravo zato pokušavaju da nas lome iznutra, da se o jadu zabavljamo međusobno i da zaboravimo na Kosovo i Metohiju. U složenim okolnostima jasno i glasno poručujemo da ćemo čuvati i štititi srpski narod ma gde on bio. Isto tako, da ćemo čuvati srpsku državu od svih onih koji bi više nego išta voleli da je satru", rekao je Vučević.

"Moramo nastaviti borbu za izgradnju slobodne Srbije, borbu za nove fabrike, škole, bolnice i puteve. Srbija ne sme i neće stati. Nastavićemo da idemo napred, jer drugog puta nemamo. To dugujemo našim precima, našoj deci i našim potomcima. Dugujemo to pre svega našem narodu na Kosovu i Metohiji. Jer samo stabilna i ekonomski jaka Srbija može da čuva svoje nacionalne interese. Uporedo sa tom snagom, jačaćemo i duhovnu i moralnu snagu našeg društva. To je snaga svetosavlja, porodičnih vrednosti i naše tradicije. To je ogromna društvena i nacionalna obnova. I vraćanje onih vrednosti koje su nam naši slavni preci prenosili do današnjeg dana", zaključio je Vučević.