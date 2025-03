A isto to, samo bitno drugačije, rekao je i predsednik Srbije večeras u poruci na instagramu:

„Kada nemate plan, kada nemate program, kad morate narodu da objašnjavate zašto ste se selili s jednog na drugo mesto protesta, zašto ste se tukli između sebe, zašto nemate ideju šta da uradite u Srbiji, onda počnete da izmišljate zvučne, nadzvučne i ne znam kakve topove.“

I to je to.