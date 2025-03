"Kada pogledate geopolitičke analitike, videćete da je Zapad sada iz dva dela - jedan drži američki Zapad, drugi je evropski Zapad. Američki Zapad želi da napravi neku vrstu reseta, da napravi neke kompilacije i kombinacije sa Rusijom, da reši energetsku krizu, rat u Ukrajini. Znači, to je Zapad koji je za deeskalaciju, i imate evropski Zapad koji je u ratnoj pozi, koji je u naoružavanju i koji se u Ukrajini, kako bih rekao, obrukao i on sada traži neko mesto gde bi dokazao da on je moćan", istakao je on.