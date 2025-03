- To je ton izuzetno velike frekvencije i inteziteta, preko 120 decibela, tada se stvara vrtoglavica i ti pacijenti bi imali takve smetnje da bi odmah došli kod nas na kliniku, a to se u subotu nije dešavalo. Pored toga mogu i da imaju smetnje u vidu mučnine ili povraćanja, strah se javlja, a u toku te noći, subote na nedelju, nije bio nijedan pacijent, a u takvoj situaciji bi se sigurno javio.

- Neverovatno je u našem društvu da kada god imamo neku pojavu, svi postaju eksperti, mislim naravno na opoziciju koja je od litijuma iznosila neke informacije u javnosti, koje su se dokazale kao totalno sulude informacije. Kao i o zvučnom topu, čuli smo vojsku, BIA, ministra, svi kažu da to nikada ne bismo koristili, niti smo. Dakle, navode o korišćenju govore ljudi koji pojma nemaju, a najčešće ni vojsku nisu odlužili. Prvo, ako ćete govoriti vojno-strateški, ko je toliko lud da koristi to sredstvo u trenutku kada je mir, kada demonstranti ćute, gde je tu strategija? Je l' neki ljudi misle da u ovoj državi nema ljudi koji se bave strategijama. Imamo i pojavu da su se odjednom ljudi sklanjali levo i desno, ostalo njih desetak, pa su se ubrzo svi vratili i sve je bilo u redu. To baš tako funkcioniše.

- Toliko stvari je pokrenuto, toliko je država efikasna bila od izjava svih relevantnih institucija do pokretanja istrage. Ne znam šta je više od toga moguće učiniti. Videli smo izjave rektorata koji traže da se ispita čitava situacija. Smatram da je to u interesu svih. Nisam sklon da neki stranci dolaze, pa da procenjuju šta je, mislim da su to očigledne stvari, kada imate hiljade uključenih telefona u tom delu grada u istom trenutku, nije moguće da neko nije to snimio, kako niko nije snimio nekog sa takvim delovanje. Sa druge strane, koji su motivi, ja uporno pokušavam da shvatim motive bilo koga. Pričamo o totalno marginalnom dešavanju, nema povređenih, niti je to centralna ideja od veličanstvenog skupa.