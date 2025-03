- Ishod je potpuno neizvestan s obzirom na to da imamo jedno stanje u pravosuđu i tužilaštvu kakvo imamo i toga moramo biti svesni. Došli smo u situaciju da je još od vladavine DS-a pravosuđe paralisano, pa se ono primenjuje selektivno. Tu moramo da budemo jasni, bez obzira na to što država čini sve da se te stvari promene, međutim ako pogledate objektivne okolnosti koje su bile aktuelne od 2012. godine do danas, cilj jeste bio razvoj ekonomije. Ka tome se stremilo, u tome se i uspelo, ali neke zaostavštine iz prošlosti nismo menjali i to je sve dovelo do čega jeste. Krivična prijava protiv rektora je opravdana, Zakon Republike Srbije je potpuno jasan, a ono što bi trebalo da se desi, iako je upitno, je da sam rektor snosi određene posledice zbog svojih odluka. Ne možete poštovati volju jedne grupe studenata, a volju druge grupe potpuno zanemarivati. To nije etički, to je nešto što obrazovanje ne sme da prepoznaje u svojim redovima.