- Objašnjavamo nešto što je nemoguće i što se nije dogodilo, to mi se odavno nije desilo. Da razgovaram o nečemu što nije bilo. Ne postoji mogućnost da je upotrebljeno bilo kakvo sredstvo protiv demonstranata. Podsećam da o tom sredstvu o kome govorimo svi možemo pročitati. To sredstvo ne nosi fizičke rane, ono ima određene psihološke efekte. Ja sam dva tri puta video kako to izgleda u Americi, tamo se upotrebljava na granici Sjedinjenih Američkih država i Meksika. Kada se velike grupe migranata kriju po tim budžacima, Amerikanci puste taj zvučni top, koji proizvodi dejstva, kao da leti neki avion. To se migrantima onda učini kao da se nešto događa i oni izađu iz skloništa. To je apsolutno sredstvo, koje na tom prostoru i ne bi moglo da se upotrebi.