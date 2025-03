Na samom početku sednice, predstavnici Vojske Srbije i Vojno obaveštajne agencije istakli su da ne raspolažu saznanjima da je 15. marta došlo do upotrebe zvučnog topa. Jasno su naglasili da Vojska Srbije ne poseduje takvu napravu niti bilo kakva druga sredstva slične karakteristike.

„Niko nigde nije primetio, uočio ili zabeležio korišćenje ili bilo kakav uređaj sličan zvučnom topu. Dakle, 15. marta niko takvo sredstvo nije snimio, slikao ili dokumentovao. Dakle, niko od pripadnika MUP-a, BIA i ostalih službi bezbednosti koji su vrhunski profesionalci. Ali niko ni od građana prisutnih na protestu. Dalje, da li je iko čuo ili pročitao svedočenje bilo kog građanina da je nešto tako video? Ne. Dakle, ovo se ne može tumačiti na različite načine, to je jednostavno tako. Toga nema, to ne postoji, ni na jednoj lokaciji, ni u jednoj ulici“, rekao je Orlić i dodao: "Zaključak je da ste lagali i da ste lagali sve vreme",

Direktor BIA više puta je zamolio poslanike opozicije da pokažu slike navodnog zvučnog topa ili sličnog oružja, ili bilo kakva svedočenja o tome da je neko nešto slično tome video 15. marta u Beogradu, što je ostalo bez odgovora s obizorm na to da poslanici opozicije Marinika Tepić i Aleksandar Ivanović tako nešto nisu pokazali.

Orlić je podvukao se država starala da osigura bezbednost svih građan bez razlike, I da će to nastaviti da čini I u budućnosti. "Oni koji su pokušali državu da slome, nisu uspeli, a mi ćemo da se postaramo da mir stabilnost i bezbednost osiguramo svima bez razlike, jer ono za šta se borimo vredi svakog napora, a reč je o Srbiji". Orlić je rekao da je pokušaj izvođenja obojene revolucije propao, da je osujećen i sprečen na vreme, dodajući da je zadovoljan što nije došlo do eskalacije nasilja koje je, kako je rekao, bilo planirano i najavljivano. "Ne možemo da kažemo da smo srećni i zadovoljni kada se završio dan sa više od 50-60 povređenih, ne možemo da budemo srećni kada imamo stihijsko pustošenje privatne imovine, ljudi koji su primera radi doveli u centar grada traktore sa željom da zaštite druge, niti kada svedočimo o broju napada na pripadnike policije, ali smo sačuvali mir, stabilnost, osigurali bezbednost i to je ono što je najvažnije", rekao je Orlić.