Opozicionar Bojan Pajtić pokušao je da izvuče stvar, ali i on je upao u iste zamke kao i njegovi prethodnici, jer od laži jednostavno ne može da se napravi istina, ma koliko pokušavali. Tako je Pajtić, upitan o istrazi FSB i FBI, kakve su najavljivali predsednik i premijer, priznao isto ono što su rekli i stručnjaci i analitičari - upotreba zvučnog topa ne može da se tek tako dokaže.

Ako ne može, kako je onda moguće da je iste večeri, kada su se pojavili snimci incidenta u centru Beograda, cela opozicija rezolutno odlučila da je reč o upotrebi zvučnog topa. Horski se to ponavljalo, pa čak i pojačavalo nekakvim analizama koje su radili novinari (!), iako su se paralelno nizale i institucije i eksperti koji su to odlučno demantovali. Ne, opozicija je više verovala navodnim istraživačkim pričama u medijima a ne onima kojima je to struka.