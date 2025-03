Slušaj vest

Predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić večeras je objasnio obojenu revoluciju kroz 5 ključnih nivoa, tokom gostovanja u specijalnoj emisiji.

- Ta obojena revolucija se priprema godinama. Na pet nivoa:

Jedan nivo je razvoj nevladinog sektora i kada vam pričaju da oni služe kao civilno društvo koje treba da pomaže vlasti, da, postoje neke nevladine organizacije koje tome služe, ali one su u manjini i obično minimalno finansirane. Ovaj većinski deo služi za finansiranje subverzivnih delatnosti protiv slobodarskih država. Ja ću vam navesti jedan primer. Ranije su se zvali Linet, Liberal Network. Od 2004. ako se ne varam, je osnovana. Do kraja 2011. dobili su ukupno 650.000 evra. Dakle, ništa. Skoro pa ništa. Manje od 100.000 evra godišnje. A onda su dobili, u poslednjih samo šest godina, dobili su 16,6 miliona evra. Samo da vidite razliku. I dovoljno je samo to da se pitate čemu i zašto. Njih najviše finansira Švedska razvojna agencija Sida, naravno USAID, onda Marshall Fund, ambasade Švedske, Nemačke i svih ostalim.

Imate i druge organizacije od Traga do građanskih inicijativa. Trag najviše finansiraju Britanci. Čak 63% ukupnih finansija. Trag su Britanci. To je Oak Foundation, kao hrast fondacija, dakle, i to su ogromni novci. Dakle, sa nekih 13, nešto miliona evra.

Foto: screenshot pink tv

- I takođe imate građanske inicijative, opet 19,6 miliona evra. E, tu su naravno USAID, NED i uglavnom Amerikanci, ali iznenadićete se kada budete čuli kako to ide i kako se uzimaju. Recimo, taj Trag je služio i za prosleđivanje novca u regionu, ali i za organizovanje paralelne šeme u svakoj opštini. Te strukture, te mreže. 72 opštine su oni osnovali svoje, nevladine organizacije, praveći de facto opštinske odbore političke, koje mogu da, u kojem god hoćete, trenutku organizuju, u kojem god hoćete, trenutku pokažu i prikažu kao politički aktivizam sve ono što su sada i radili. Zato ste mogli da se pitate odakle nekakva forca Požega, odakle nekakvih hiljadu organizacija, gde vam se svi pojavljuju, gde svi izgledaju kao pravednici božji, a u stvari su plaćeni za taj posao. Sličan vam je slučaj sa Crtom i Građanskim inicijativama. Zajednički im je i kriminal, naravno, i, recimo, pranje para preko taksista, ali o tom potom to će neki drugi ljudi da pokazuju. Nepostojećih taksista. Dakle, kada dobiju 26 miliona, oni 11 miliona prebace taksistima. Kako? Pa nikako, peru pare. Ali o tom potom. Time će da se bave tek nadležni državni organi, ali je to toliko očigledno i toliko vidljivo da ne može ni golim okom da se sakrije. Koliko smo puta mi govorili u našoj zemlji da su kladionice zlo, da je kocka zlo, da nam to ubija decu, tako? A jeste čuli da postoji kladionica koja će da da desetine miliona nečemu što se naziva Građanske inicijative? Inače, Građanske inicijative su osnovali i Proglas, potom su brisali te podatke, pokušali da sakriju to, ali smo došli do toga. Dakle, da ta kladionica da desetine miliona za Građanske inicijative. Prepoštena kladionica, strašno je zainteresovana za razvoj civilnog društva u našoj zemlji.

Ističe da je novac uplatio i SokerBet za Građanske inicijative.

- I oni imaju svog taksistu - istakao je.

Kako je tekla priprema za obojenu revoluciju

- Sve je to rađeno da bi se stvarao jedan drugačiji auditorijom i priprema za obojenu revoluciju. Nikakvi Vortexi nisu korišćeni u Srbiji. Toliko o ekspertizi. Doneli su zaključak da je u Beogradu na masu, mada nije bila baš tako velika masa čim je stala na dva trotoara u tri sekunde, dakle, ali da je na tu masu, što je mnogo važnije, pucano iz vorteksa, ring, šta god i vorteksa kenona. Nijedan od tih vorteksa ne postoji u Srbiji. Da li imamo mi nešto od toga što su oni naredili? Nikada ništa od ovoga nije postojalo u Srbiji, samo da to imate u vidu. Nikakvi vorteksi, toliko o ekspertizi, toliko o stručnjacima. I nisu oni, to oni mislili da mogu da varaju i lažu mnogo, uradili su to tek toliko da prođe još jedan dan uz njihove laži. Dakle, šta je suština svega? - upitao je Vučić.

1/7 Vidi galeriju Aleksandar Vučić gostovanje na TV Pink Foto: screenshot pink tv

O medijskoj grupi za pritisak

- Tačka dva je naći medijske grupe za pritisak, napraviti što je moguće više platformi, napraviti ih širom Srbije, a posebno imati centralnu platformu koju će dovesti pod zaštitom stranih obaveštajnih agencija, kriminalac poput Dragana Šolaka, kojeg uvek drže za kriminalca i pranje para, i Holandija i Švajcarska su već pokrenule postupke protiv tog kriminalca i kad-tad će taj kriminalac biti osuđen? Čim im sad završi posao ovde, ja se nadam neuspešno, oni mislili uspešno, svejedno je, dakle, da čim završi posao tu, ode on u zatvor. Jer znate, njihova zaštita nikada ne traje do kraja. Dobro je rekao jedan put Henry Kissinger, veoma je loše biti neprijateljem Amerike, a još gore je biti njihov veliki prijatelj. Dakle, to su vam, računajući u vreme njihovih takozvanih liberalnih ili demokratskih režima, dakle, to su vam dve tačke. Dakle, uspostavili su široku mrežu nevladinog sektora, uspostavili su bezbroj platformi za pritisak, za pritisak njihovih medija - izjavio je Vučić.

- Pod tri, davali su sve od sebe i učinili sve da nateraju različite faktore da izađu na izbore i da izađu što je moguće ujedinjeniji, ne bi prošli put oslabili Srpsku naprednu stranku i ne bi imali što veći upliv i uticaj na vlast. Takođe, kroz njihove planove, uz veliku podršku Brisela, učinili su sve i dali sve od sebe da se tamo gde su imali lokalne samouprave, poput Šapca i na sve druge načine, da izbegavaju podršku tim lokalnim samoupravama i da se na različite načine ulazi u sve sfere društvenog života. Otvorena vrata, USAID itd., organizovali seminare, pravili svoju mrežu tužilaca, administrativnog osoblja i sudija. Administrativna mreža lojalna nekoj drugoj zemlji - rekao je predsednik i dodao:

Foto: screenshot pink tv

- Dakle, da prave svoju mrežu koja će da bude lojalna nekom drugom i nekoj drugoj zemlji. Dakle, kao što vidite, ja o tome najotvorenije govorim i mogu da držim ovome predavanje na svakom mestu i verujem da ću to da činim širom sveta. Dakle, pravili su svoju mrežu preko CEPRIS-a ili kako se to već naziva, direktno ljudi lojalnih nekim drugim i tuđim službama i direktno suprotstavljeni našoj zemlji, a oni će naravno uvek tvrditi da sve to što rade je u stvari ono što je najvažnije i što je suština svega, a to je da čini nešto dobro za Srbiju itd. To je dobro za Srbiju kada Majić pusti one na slobodu gnjilansku grupu koji su ubijali naše trudnice, silovali naše žene, ubijali našu decu, gledali koliko jedan metak može ljudi da ubije itd., a on ih je našao za shodno da ih pusti na slobodu da bi nam pričao o nekakvom nasilju i ne znam ni ja čemu sve. Dakle, to je taj tip svega onoga što oni rade.

O pumpanju i ulozi u obojenoj revoluciji

- I na kraju, na sve to, potrebna im je najbrutalnija zloupotreba nekog tragičnog događaja, tzv. crni labud, bezbroj laži i izmišljotina na dnevnom nivou. Imate takozvano pumpanje, da sve činite i radite protiv te zemlje. Kao u Hong Kongu. Ta operacija je imala kodni naziv voda. Voda zato što ne možete da uhvatite nikoga, čim pokažete lice, imate ljude kojima se dopada ili ne dopada. Kad ne pokazujete lice, nego je to svuda oko vas i samo nadire, onda to mora da ima šansu za uspeh. I oni su pokušali to u Hongkongu - istakao je.

- Onda su krenuli sa mojom dehumanizacijom, kriminalizacijom i negiranjem rezultata. Dehumanizacija znači da, kada nemate šta da kažete, kažu da sam pucao na decu. Niti je ko pucao, niti je bilo zvučnog topa, Vorteksa... Ništa od toga nije bilo. Pripremali su razne performanse, svašta... Znaju da ovoga nije bilo! Vidite kako se danas vade i tvrde da to nije lako dokazati. Zvučni top je kamiončina na kojoj imate tu spravu koju neko mora da vidi i snimi! Šta se pravite blesavi svi? - pitao je on.

