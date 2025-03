- Srbija je izgubila mnogo sa ovim što rade, sprovode teror, profesori, nastavnici, političke partije, pojedinci. Ostaće upamćeni kao dani i nedelje terora u Srbiji, svi ekonomski brojevi padaju, oni svi traže plate i ne pitaju se kako neko to može da obezebdi u ovim uslovima. Sad će ovi profesori i nastavnici dobiti ništa, u milionima domova je nastupila radost. Neće da budu nagrađeni oni koji pljačkaju državu i ne rade ništa. Suprotstavićemo se na svakom mestu. Neko će morati da odgovara za sve ovo. Mnogo ih ima. Deci treba progledati kroz prste. A njima? Samo se pitam kako će da im progledaju kroz prste i kako će to da objasne narodu - rekao je on.

