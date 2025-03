Slušaj vest

Predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić večeras je objasnio šta je plan opozicije u narednim danima i prelaznoj vladi.

- Onda su krenuli sa mojom dehumanizacijom, kriminalizacijom i negiranjem rezultata. Dehumanizacija znači da, kada nemate šta da kažete, kažu da sam pucao na decu. Niti je ko pucao, niti je bilo zvučnog topa, Vorteksa... Ništa od toga nije bilo. Pripremali su razne performanse, svašta... Znaju da ovoga nije bilo! Vidite kako se danas vade i tvrde da to nije lako dokazati. Zvučni top je kamiončina na kojoj imate tu spravu koju neko mora da vidi i snimi! Šta se pravite blesavi svi? Mora to neko da snimi. Znaju oni da to nije tačno. I sad, kad smo rekli, FSB i FBI pozvali. Oni kažu, pa čekajte, pa što zovete njih? Pa ne može to da se ustanovi. Kaže, to će i istraživačko novinarstvo da ustanovi.Oni da mi ustanovaju, da mi kažu vorteks koji ne postoji u Srbiji. Nikoga nikada nije nabavio vorteks u Srbiji. A ne veruju FBI-u - rekao je Vučić i dodao:

1/7 Vidi galeriju Aleksandar Vučić gostovanje na TV Pink Foto: screenshot pink tv

- Ne veruju FBI-u, a ni FSB-u. Imaju svoju anketnu komisiju. Da, naći će ekspertsku komisiju od Crte, Đilasa i od ne znam koga još. Dakle, znaju oni sve ovo. Znaju oni da oni lažu. I nije suština u toj laži. Znaju oni da niko nije povređen. I sve je to njima jasno. Ali je smisao u sledećim rečenicama. Ne u tome. Bezveze im je ta priča i znaju oni to. Priča je u sledećem, u drugom. Priča je, Aleksandar Vučić je pucao u svoju decu. Zlikovac i đubre, on bi da ubija našu decu. Kao što ubija Olivera Ivanovića, Vladimira Cvijana, kao što ubija po Srbiji svakoga koga stigne i tako dalje. Ljudima koji slušaju samo vesti sa te platforme, koje nisu vesti, već monstruozne laži. Oni u to veruju jer oni neće da slušaju nešto drugo. Oni neće da čuju argumente. Hoćete da vas podsetim? Za tri godine laži o Jovanjici. Tri godine sam ja uzgajivač droge, nekakve marihuane, narkodiler i tako dalje. Niti imam pojma ko je čovek, niti imam veze gde je to, niti sam ikakve veze ja ili bilo ko moj imao sa tim. I tek posle tri godine se čuje da je to laž. Ovo će biti jasno mnogo pre toga. I danas već svi znaju da je ovo laž - istakao je.

O prelaznoj vladi

Na pitanje "da li ima kraja svemu ovome", Vučić je rekao da je kraj blizu.

- Kraj će biti do 15. aprila, to je moja procena. Da vidite samo da im znamo planove. Nakana političkih partija je da se sastaju u naredna dva dana, da kažu da su sve opozicione stranke odlučile da uđu u vlast pa da traže studentima da ih spoje sa studentima da podrže prelaznu vladu. Onda će tu biti previranja, jer ima tu onih koji to neće jer se time gubi obraz, čast. Onda će probati to da izguraju. Probaće da prave skup na taj dan kad bude zakazan skupština, pa će probati da izaberu vladu. Onda moraju da formiraju plenume, zborove, izmšljena tela, ali to se ništa neće ostvariti. Ludilu nema kraja.

Istakao je da neće ni po cenu života da prihvati prelaznu vladu.

