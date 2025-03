- Doneli su zaključak da je u Beogradu na masu, mada nije bila baš tako velika masa čim je stala na dva trotoara u tri sekunde, dakle, ali da je na tu masu, što je mnogo važnije, pucano iz vorteksa, ring, šta god i vorteksa kenona. Nijedan od tih vorteksa ne postoji u Srbiji. Da li imamo mi nešto od toga što su oni naredili? Nikada ništa od ovoga nije postojalo u Srbiji, samo da to imate u vidu. Nikakvi vorteksi, toliko o ekspertizi, toliko o stručnjacima. I nisu oni, to oni mislili da mogu da varaju i lažu mnogo, uradili su to tek toliko da prođe još jedan dan uz njihove laži. Dakle, šta je suština svega? - pitao je Vučić.

- Niti je ko pucao, niti je bilo zvučnog topa, vorteksa... Ništa od toga nije bilo. Pripremali su razne performanse, svašta... Znaju da ovoga nije bilo! Vidite kako se danas vade i tvrde da to nije lako dokazati. Zvučni top je kamiončina na kojoj imate tu spravu koju neko mora da vidi i snimi! Šta se pravite blesavi svi? Mora to neko da snimi. Znaju oni da to nije tačno. I sad, kad smo rekli, FSB i FBI pozvali. Oni kažu, pa čekajte, pa što zovete njih? Pa ne može to da se ustanovi. Kaže, to će i istraživačko novinarstvo da ustanovi. Oni da mi ustanovaju, da mi kažu vorteks koji ne postoji u Srbiji. Nikoga nikada nije nabavio vorteks u Srbiji. A ne veruju FBI-u. Najmoćnijoj, najjačoj policiji na svetu. Ako su naše snage upotrebile zvučni top, evo ja više nisam predsednik, lažovi jedni bedni - objasnio je.