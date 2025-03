- Znam da je mladost ta koju moramo da guramo napred. Sanjam dan kad će studenti blokaderi da se ujedine sa drugim studentima. Zanimaju me ta deca, zanimaju me ti studenti. I jedni i drugi me zanimaju i sve bih dao na svetu da se vrate i uče i da stvarno razmišljaju o zakonu, a ne da im drugi govore kako da se ponašaju. Mislim i na tog američkog đaka, na rektora i da je on jedna od najvažnijih karika uz RTS, političke partije i NVO sektora u sprovođenju obojene revolucije u Srbiji - izjavio je on.