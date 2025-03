Slušaj vest

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić gostovao je sinoć u specijalnoj emisiji na televiziji Pink, i govori o najnovijim i najaktuelnijim dešavanjima u Srbiji.

Nakon gorućih tema u svetu, regionu i kod nas, komentarisao je i delovanju stranih organizacija i tom prilikom rekao sledeće:

- I ja ću vam navesti kako to ide i kako se te stvari odvijaju. Dakle, tu imate na mnogo nivoa. Pet nivoa, pre svega. Jedan nivo je razvoj nevladinog sektora i kada vam pričaju da oni služe kao civilno društvo koje treba da pomaže vlast, da, postoje neke nevladine organizacije koje tome služe, ali one su umanjene i obično minimalno finansirane. Ovo većinski deo služi za finansiranje subverzivnih delatnosti protiv slobodarskih država. Ja ću vam navesti jedan primer. Ranije se organizacija zvala Linet, Liberal Network, od 2004. ako se ne varam je osnovana.

Do kraja 2011. dobili su ukupno 650.000 evra. Dakle, ništa. Skoro po ništa. Manje od 100.000 evra godišnje. A onda su dobili, u poslednjih samo šest godina, dobili su 16,6 miliona evra. Samo da vidite razliku. I dovoljno je samo to da se pitate čemu i zašto. Njih najviše finansira Švedska razvojna agencija Sida, naravno USAID, zatim Marshall Fund, ambasade.

- Imate i druge organizacije od TRAG-a do građanskih inicijativa. TRAG najviše finansiraju Britanci. Čak 63% ukupnih finansija TRAG-a su Britanci. To je Oak Foundation, kao hrast. Fondacija, dakle, i to su ogromni novci. E, tu su naravno USAID, NED i, uglavnom, Amerikanci, ali iznenadićete se kada budete čuli kako to ide i kako se uzimaju.

Recimo, taj TRAG je služio za preusmeravanje novca u regionu, ali i za organizovanje paralelne šeme u svakoj opštini. Te strukture, te mreže, u 72 opštine su oni osnovali svoje neprofitne organizacije, praveći, de facto, opštinske odbore političke, koje mogu da, u kojem god hoćete trenutku organizuju, u kojem god hoćete trenutku pokažu i prikažu, kao politički aktivizam, sve ono što su sada i radili. Zato ste mogli da se pitate odakle nekakva forca Požega, odakle nekakvih hiljadu organizacija, gde vam se svi pojavljuju, gde svi izgledaju kao pravednici božiji, a, u stvari, su plaćeni za taj posao.

O pranju para

Vučič je naveo da su "neke NVO prale pare preko nepostojećih taksista".

Sličan vam je slučaj sa CRTA i građanskim inicijativama. Zajednički je i kriminal, naravno, i recimo pranje para preko taksista. Ali o tom potom, to će neki drugi ljudi da pokazuju. Nepostojećih taksista. Dakle, kada dobiju 26 miliona, oni 11 miliona prebace taksistima. Pa kako? Pa peru pare. Ali o tom potom. Time će da se bave tek nadležni državni organi. Ali je to toliko očigledno i toliko vidljivo da ne može ni golim okom da se sakrije.

Koliko smo puta mi govorili u našoj zemlji da su kladionice zlo. Da je kocka zlo. Da nam to ubija decu, tako? A jeste čuli da postoji kladionica koja će da da desetine miliona nečemu što se naziva građanske inicijative? Inače, građanske inicijative su osnovali i proglasili, potom su brisali te podatke, pokušali da sakriju to, ali smo došli do toga. Dakle, da ta kladionica da desetine miliona za građanske inicijative. Prepoštena kladionica, strašno je zainteresovana za razvoj civilnog društva u našoj zemlji. Evo ja saopštavam, reći ću vam da ne bude bilo da sam krio koja je kladionica. Soccer Bet je u pitanju - naveo je Vučić.

- Nijedan od tih vorteksa ne postoji u Srbiji. Nikada ništa od ovoga nije postojalo u Srbiji. Samo da to imate u vidu. Nikakvi vorteksi. Toliko o ekspertizi. Toliko o stručnjacima. I nisu oni... To su oni mislili da mogu da varaju i lažu mnogo. Uradili su to tek toliko da prođe još jedan dan uz njihove laži. Dakle, šta je suština svega? To je bila tačka jedan.