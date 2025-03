- Srbija je ponudila svu moguću asistenciju i ponosan sam na to kako smo preuzeli povređene. Vojska Srbije i Ministarstvo odbrane je na profesionalan način organizovalo transport. Nadam se da će makedonsko društvo imati snage da prevaziđe ovo iskušenje. Rane su još vruće. Juče sam sa čuo sa premijerom Severne Makedonije, imaju plan kako da sve odgovorne izvedu pred lice pravde. Ako računamo i preminulog vozača Hitne pomoći, to je 60. žrtva. Sve što Srbija može da uradi za Severnu Makedoniju uradiće - rekao je za Pink televiziju u emisiji "Novo jutro."

Premijer je govorio i skupu u Beogradu, održanom 15. marta, naglašavajući da je to nastavak ili dodatni napor da se obojena revolucija intenzivira ili okonča do kraja.

- Nije to radijacija. Takvi uređaji gde se koriste imaju nameru da imaju efikasnost u tom trenutku. Kada pogledate na Jutjubu, gde ima zapisa u nekim zemljama, vidite da to proizvodi dejstvo istog trenutka, a ne odloženog karaktera. Posledice bi bile mučnina, dezorjentisanost. Kasno popodne sam nakon razgovra sa predsednikom republike potpisao zvanične dokumente, zahtev da FBI i FSB dođu i sprovedu nezavisne istrage da li je došlo do upotrebe zvučnog topa. Mi smo pripremili propratna pisma rukovodstvima tih država. Pozvali smo dve najčuvenije i najreferentnije svetske bezbednosne službe. Ne bežimo ni da neko drugi to uradi. Ovo ne sme da ostane neistraženo - zaključio je.