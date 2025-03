"Kada mi neko postavi pitanje iz oblasti o kojoj nijednu reč do tada nije govorio, zato što se kasni petnaest ili mesec dana, recimo o nekom parkingu, a mi uradili nekoliko hiljada parking mesta, onda je potpuno jasno da je to zla namera. Umorio sam se od laži, manipulacije, zloupotrebe i potpaljivanja, što je postalo glavna „sportska” disciplina u našem društvu bez ikakve svesti kakve to posledice može da donese. Ja u tome neću više da učestvujem, ali neću više ni da „trujem” sebe time što ću sa otrovnim ljudima da komuniciram. Na ovaj način sve stvari ćemo da izbacimo na površinu. Sajt sadrži interaktivnu mapu, na kojoj se nalazi baš sve što je urađeno i to po oblastima" naveo je Šapić na konferenciji za novinare u Starom dvoru.