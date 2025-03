Slušaj vest

Gosti emisije "Puls Srbije" koja se emituje na Kurir televiziji, Vladimir Kljajić, politikolog, Nebojša Obrknežev, Centar za društvenu stabilnost, Ibro Ibrahimović, član predsedništa SPS i prof.dr Stevica Deđanski, predsednik Centra za razvoj međunarodne saradnje i politički analitičar, govorili su o različitim rešenjima za ponovnu stabilizaciju političke scene, uzdrmanu višemesečnim protestima i zahtevima studenata blokadera i opozicionih aktivista, ističući svoje mišljenje, da li se spas krije u novoj Vladi ili izborima.

Foto: Kurir Televizija

Obrknežev je istakao da postoje dva ključna scenarija kada je u pitanju politička scena Srbije u budućim mesecima:

- Imamo dve opcije. Da li ćemo ići na novu vladu, što je, po mom ličnom mišljenju, jasnije i izvesnije, ili će se ići na nove izbore. Od današnjeg dana, 30 dana, teče moment da se izabere neki novi mandatar. Ko će to biti ukoliko idemo za novu vladu, to ćemo konkretno videti. Moraće da se sprovedu određene reforme, nešto u sistemu moraće da se menja. Možda će, recimo, doći do neke optimizacije po smanjenju broja ministarstava. Mi imamo 25 različitih ministarstava i 5 ministarstava bez portfelja. Takođe, tu su i reforme izborne kampanje koje se moraju sprovesti.

Foto: Kurir Televizija

Kljajić je mišljenja da su izbori ti koji će rešiti trenutno nezadovoljstvo:

- Mislim da bi izbori na neki način mogli da budu odgovor na tu političku krizu koja se javlja u društvu i još jedan put da nova Vlada dobije legitimitet građana Srbije. Nesumnjivo je da bi SNS ponovo bio jedna većinska partija, mislim da bi imali većinu u parlamentu zajedno sa koalicijalnim partnerima. Ostaje pitanje da li bi druge opozicijalne partije učestvovale u ovim izborima. Ono što je svakako predsednik dao kao jedan imperativ, a to je da se radi na reformama koje su usklađene sa evropskim integracijama.

Ključne osobine onih koji bi potencijalno činili buduću Vladu, prema mišljenju Deđanskog su:

Foto: Kurir Televizija

- Mi smo došli u situaciju da niko više ne razmišlja i ne govori racionalno. U stvari, onaj ko govori racionalno, taj ispadne da je van sveta. Ljudi razmišljaju emocijama - započeo je on i nastavio:

- U ovom momentu je bitno da se napravi nova Vlada koja će da probva da smiri tenzije. To se neće desiti samo od sebe, mora da postoji želja za smirenjem i sa druge strane. Potrebni su ljudi koji imaju kredibilitet u društvu, a imamo ih puno. Oni moraju da oduzmu oružje onima koji prave haos, moraju biti ljudi sa legitimitetom.

Ibrahimović se složio sa rečima svojih sagovornika, istučući glavno pitanje koje svim građanima, a tako i Vladi, može pomoći u rešavanju trenutne nestabilnosti:

Foto: Kurir Televizija

- Treba nam efikasna Vlada. Apsolutno se tu svi slažemo. Potrebna su nam nova lica, nova energija, ljudi sa idejama. Ključno je postaviti pitanje u kakvom društvu želimo da živimo i koji su nam mehanizmi da dođemo do tog cilja. Na osnovu toga pravite i koncept Vlade. Da li su to ljudi koji mogu da iznesu taj projekat zvani Evropa 2028? - upitao je on i dodao:

- Dakle, izloženost koju mi imamo, to je zaista neverovatno i mi smo često pričali u ime mnogih ministara i branili čak i njihove greške koje bi oni trebali da brane. Treba da damo smernice kojim putem ići, kako doći do tog cilja i sa kojim ljudima možemo doći do njega. Ako je Evropska unija cilj, a jeste od 2000. godine pa do danas, onda moramo voditi računa da nam sastav i koncept Vlade budu takvi.

Stručnjaci složni koje pitanje je ključno prilikom potencijalnog formiranja nove Vlade Srbije! Izvor: Kurir televizija

Zabranjeno preuzimanje dela ili čitavog teksta i/ili foto/videa, bez navođenja i linkovanja izvora i autora, a u skladu sa odredbama WMG uslova korišćenja i Zakonom o javnom informisanju i medijima.

Kurir.rs