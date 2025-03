- Ako je predsednik sinoć stavio svoj status i mandat na sto u slučaju da se zaista dokaže da je postojao zvučni top, onda mu treba verovati, jer njegova rečenica da će napustiti položaj predsednika u slučaju da se dokaže da je on bio, to je za mene dovoljno da verujem u to što je rekao. Teško bi predsednik bilo koje države tek tako izneo takvu rečenicu o povlačenju sa pozicije ukoliko se utvrdi drugačije nego što on tvrdi. Uostalom, nemamo pravog dokaza, one fotografije i snimci, ne uveravaju me da je bilo šta bilo sporno, iako neki očevici tvrde da se nešto čulo i bilo.