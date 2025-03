"Ako se do 18. aprila u ponoć ne izabere nova vlada, predsednik je dužan da raspusti Skupštinu i raspiše parlamentarne izbore, koji bi se održali u roku od 45 do 60 dana od raspisivanja, što je početak juna", objasnila je predsednica Skupštine Srbije Ana Brnabić.

Atmosfera u kojoj je Vučević podneo neopozivu ostavku 28. januara bila je napeta, ali se ispostavilo da će se i nova vlada birati u vrlo sličnim, ako ne i još napetijim okolnostima, jer u međuvremenu nije došlo do smirivanja situacije ili obustavljanja blokada i protesta.

Programski direktor agencije "Faktor plus" Predrag Lacmanović kaže za Kurir da su očekivanja od 15. marta bila ogromna, ali da je među opoziciono orijentisanim biračima zavladalo razočaranje. On smatra da će opozicija ponovo posegnuti za drastičnim merama.

"Ta energija ima politički potencijal, prikupila je simpatije građana, opozicije, neodlučnih, pa i nekih glasača vlasti. Studenti kasne s političkom artikulacijom, malo su se ušančili u svoja četiri zahteva, a to se pretvara u sterilnu mantru. Previše beže od politike. Malo su ostali na nivou izbora za mis zahtevom da institucije rade svoj posao", izjavio je Vukadinović za RTS.

On dodaje da će opozicija sigurno probati da politizuje studente u blokadi.

"Ali ovo nezadovoljstvo koje izražavaju studenti i deo građana uopšte ne znači podršku opoziciji. Uveren sam da će opozicija na sve načine pokušati destruktivno da deluje na formiranje nove vlade ili predloge za novog mandatara. Takvo ponašanje jeste odraz nemoći, jer kada ne možete argumentima da privučete veći deo biračkog tela uz sebe, onda idete na takve stvari . Reč je o velikom broju stranaka koje su se oprobale više puta na izborima i procenti su uvek relativno mali, pojedinačno gledajući. To je ta nemoć da svojim argumentima, retorikom ili medijskim nastupima akumulirate veći broj pristalica", objašnjava Lacmanović.

O aktuelnim protestima i blokadama preksinoć je govorio i predsednik Srbije Aleksandar Vučić , koji smatra da su to meseci vaninstitucionalnog terora u Srbiji. On je izneo procenu da će kraj svemu biti 15. aprila, uz opasku da država zna sve planove opozicije, koja će, prema njegovim rečima, tražiti od profesora blokadera da ih spoje sa studentima kako bi i oni podržali prelaznu vladu.

"I onda će tu da budu previranja, jer tu ima mnogo normalnih studenata koji neće da ulaze s Đilasom, Aleksićem i ostalim prevarantima u bilo kakvu koaliciju. Znaju da tu gube i obraz i širinu. Opozicija će organizovati proteste protiv izbora nove vlade jer želi višegodišnju krizu u Srbiji, a u slučaju da dođe do izbora, to će sprečavati razbijanjem kutija. Pa kad nema izbora u Srbiji, onda morate da formirate plenume, zborove, izmišljena tela i nepostojeće vlade i da gledate kako da izlazite iz krize u narednih deset godina. E to je njihov plan. I taj plan se neće ostvariti, pošto ga odlično znam", poručio je Vučić.