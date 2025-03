- Mislim da će doći do kombinacije rešenja jer je situacija šarenolika na terenu, neke kolege su normalno radile, neke nisu. Mislim da će školska godina možda biti produžena za jednu nedelju. Što se tiče mlađe dece, zavisi od toga da li se radi jedna smena ili je u pitanju dvosmenski sistem.

On je objasnio i da će kod starijih đaka osnovnih škola doći do dodavanja predčasa, pa čak i osmog časa, za šta kaže da naravno nije idealno.

Petrović kaže da će one škole koje su i dalje u blokadi već i sada u martu će se nositi sa još većim problemima kada je nadoknada u pitanju:

- Ovo će se sve formalno završiti, zaključiće se ocene ali ostaće žal za ovom školskom godinom. Nismo morali, sami smo sebi stvorili prepreke a objektivno okolnosti nisu bile toliko van naše moći kao što bi to bilo u ratnim situacijama ili pandemiji. Nadoknade neće biti toliko kvalitetne koliko bi bila normalna nastava, ali moramo da nastavljamo dalje, dolaze nove generacije.

On kaže da se studenti plaše da izađu i kažu da žele da idu na fakultete, jer se u tom slučaju sretnu sa velikim brojem pretnji, kako preko društvenih mreža, tako i preko pojedinih medija.

On je ispričao i da je pre par dana došlo do napada na grupu studenta koji žele da uče, među kojima se našao i on sam, kada je u šator u Pionirskom parku ušao čovek od pedesetak godina, inače odbornik "Kreni - promeni":