Predsednica Narodne skupštine Srbije Ana Brnabić rekla je na konferenciji za medije, odgovarajući na predlog opozicije da se formira vlada narodnog poverenja, da je ovo jedinstven primer u svetu da neko sebe predloži da bude vlast bez podrške nadoda i bez izborne volje.

- Dobili smo ultimatum da moramo da formiramo Đilasovu vladu, morala sam da se oglasim jer se te stvari dešavaju u Narodnoj skupštini. Zaboravite izraze prelazna vlada, ovakva, onakva, to je Đilasova vlada. To je vlada koja bi Srbiju vratila u prošlost, u doba pljačke i jedva spajali kraj sa krajem - rekla je Brnabić na početku.

Predsednoica Skupštine je upitala na osnovu čega su izneti zahtevi o vladi narodnog poverenja i na osnovu kog Ustava.

- Ovo što smo danas videli u skupštini, na njihovoj pres konferenciji je jedinstven primer u svetu da neko sebe predloži da postane vlast bez ikakve, apsolutno ikakve podrške naroda i bez izborne volje. Oni su postali bahati i besramni i dali ultimatum, evo od sada smo mi vlast, nema izbora i izbore ne želimo. Nema refernduma i mi taj referendum nećemo dozvoliti i sve što je tema pitanje naroda, šta misli, kako se oseća, kome veruju, kako žele da Srbija izgleda, oni kažu - to ne! Mi želimo sebe da ustoličimo. Pitanje, ne moje, nego većine građana Srbije, to je na osnovu čega to, na osnovu kog prava vam je to, na osnovu kog ustava? Tako nešto ne da nije ustavno, već je izričito protiv ustava Srbije. Na osnovu kojih zakona tražite da to uradimo? Ili zakon i ustav nisu važni kada dođete do toga da postanete vlast. Na osnovu kog naroda, na osnovu koje narodne volje? Kada ponudimo, da se ispita narodna volja, kao što smo to radili u poslednjih 12 godina, da se proveri legitimitet, nemamo problem. Sve što čujete od njih, mi imamo jedinstvenu opoziciju koja kaže - nikakvi izbori. Idemo onda na referndum, da pitamo narod, pa svi vi, plus vaš Proglas, i sve NVO, plus svi ostali koji vas podržavaju i sa kojima se dogovarate, valjda možete da sačuvate glasačke kutije i izbrojite glasove da li Vučić ima povrenje ili nema.

Foto: Printscreen/TV Pink

Brnabićeva je rekla da opozicija izbegava sve što bi podrazumevalo da se narod pita - i izbore i referendum.

- Oni to ne žele jer znaju šta je narodna volja, znaju da Vučić ima najveće poverenje građana. Da misle da to nije tako, odmah bi pristali na referendum. Tih 111 potpisa poslaničke grupe "Srbija ne sme da stane" i dalje ih čeka, i onda idemo na referendum. Ustvari je poenta, da šta god se priča o tome, i kad god se priča o tome da pitamo narod, oni kažu sve hoće, samo neće narod da pitaju. To sigurno neće, a sve ostalo dolazi u obzir, i građanski rat, kao što smo čuli od PSG i Zeleno levog fronta, i ubistvo predsednika kao što smo čuli od Jovanovića, i pozivanje na streljanje Vučića što smo čuli od Đilasa, i ubistvo Vučića jer je topom pucao na decu od strane Ponoša smo to čuli, sve su to njihove opcije, sem da pitamo šta narod misli.

- Sada nema više prelaznih vlada, nego da bi pokazali besramnost i bahatost, i potpuno odvajanje od realnosti, sada su nazvali vlada narodnog poverenja. Ljudi koji su stajali ovde, koji nemaju ni poverenje studenata u blokadi, na svakom skupu na kom se pojave studenti blokaderi ih otereaju pa se ograde od njih. Neki se povuku sa tih skupova kada ih vide i mole ih da se više ne pojavljuju i svaki put pokušavaju da ih iskoriste. Oni nemaju podršku ni studenata blokadera, a ne naroda. Došli su svi do jednog maskirani da ih ne bi prepoznali, ali će oni biti vlada narodnog poverenja, zamislite tu bahatost. Da li mislite, ne ove mlađe generacije, one se ne sećaju. Da li mislite da se narod ne seća šta ste uradili u 10 godina ovoj Srbiji. Đilasova vlada sastavljena od ljudi koji su prošli put ostavili 500.000 ljudi bez posla i bez hleba na stolu, koji su stopu nezaposlenih doveli do 26 odsto. Ljudi koji su doveli Srbiju do toga da je prosečna plata 330 evra.

- Vlada narodnog poverenja, kog naroda? Onog domaćina čije ste traktore uništili? Njihovo povrenje očekujete, ili ovoga kog svakodnevno gađate jajima i pljujete, poverenje roditelja i deca kojima nazivate Ćacima, jel tog naroda? Oni imaju poverenje u vas? Vi koji ste pre 10 dana pokušali da zapalite ovu Narodnu skupštinu, umalo ubili tri žene i jedno nerođeno dete, tog naroda? Na taj narod računate? Naroda koji četiri dana lažete o zvučnom topu? Kažu ljudi bio je zvučni top, a onda kažu nije bio zvučni nego vodeni i nisu bili blizu skupa. Kažete eno ga zvučni top, pa onda anti dron puška. Onda kažete nije ni bio zvučni top, nego elektronski uređaj, sredstvo za kontrolisanje masa. Onda i na Šolakovim medijima kaže analitičar da nije bio zvučni top, nego vorteks. I onda neko izađe, CRTA izađe, uniformno stručna NVO, koja konačno i za strance pokazala da je politička organizacija, kažu vorteks. Pa nije vortekst nego jak akustični talas sa visokomagnetnim zračenjem i tako svaki dan lupaju koji je model. Stručnjak iz NASE kaže nije, iz kompanije kažu da nije korišćen, nije zvučni top, nije vorteks, zamajavate narod i vi ste vlada narodnog poverenja? Kako vas nije sramota? Zanimljivo mi je da imaju konsenzus čitave opozicije. Kao što narod zna i video je, ti ljudi međusobno ne mogu da se dogovore gde će da sede, pa se pobiju i ispsuju oko toga gde će da sede u klupama u skupštini. Kad treba da se dođe do toga da dele vlast i da se ustoliče, sami sebe, bez naroda, van ustava i zakona, onda se brzo dogovore i u dva sata postignu konsenzus. Samo da bi se vratili na pljačku, na njihovo bogaćenje, bahaćenje...

Foto: Printscreen/TV Pink

- Kažu, baviće se ispunjavanjem studentskih zakona, od čega je jedan zahtev u nadležnosti vlade, jedan u nadležnosti skupštine, i taj zahtev kojim će da se bave, taj su pokušali da spreče da se ispuni. Da bi se taj jedan od četiri zahteva ispunio u skupštini, nisu glasali da da taj zakon dođe na dnevni red, a kada je došao, onda su pokušali da zapale skupštinu da se ne bi ispunio zahtev. Toliko koliko ih briga za studente. Nego hoće preko grbače studenata u blokadi da Đilas ponovo formira svoju vladu. Vi ste studentima pokazali sve taj dan kada ste pokušali da zapalite skupštinu i u procesu paljenja da ubijete koleginice. Dva su u nadležnosti pravosuđa. Šta ste nam sada najavili? Da hoćete da uzurpirate pravosuđe? I tad ste birali sudije u opštinskim odborima. Takođe će i da preuzmu RTS. U medijima, oni neće da se trude da tamo postave stručnjake, nego će direktno oni da se bave uređivačkom politikom RTS. Toliko o slobodi medija, toliko o demokratiji, otliko o tome da se ni jotu nisu promenili između 2001. i 2012. godine. Sve bi oni da preuzmu i oni da vladaju.

- O slobodi medija dovoljno govori i to što oni biraju kojim medijima ovde da odgovaraju, a kojim ne. Ponovo nisu odgovorili na ona pitanja koja im se nisu svidela i dali sebi za pravo da ne odgovore. Najbogatiji su zloubotrebom funkcija, pa bi ponovo da se vrate na te funkcije bez naroda. Kada pričamo o ODIHR preporukama, rekli su da traže izmene i dopune zahteva, danas je završena poslednja sesija u okviru javne rasprave i dobro je prošla ali onako kako je CRTA predložila taj zakon.

Taj predlog zakona koji je predložila CRTA, ODIHR misija je rekla da je suprotan preporukama i duhu tih preporuka i onda odjednom ni ODIHR nije važan. Važno je šta oni kažu i šta njihova CRTA kaže.

- Želim najoštrije da osudim ono što smo mi čuli na prethodnoj pres konferenciji PSG, a to je da je kamp studenata koji žele da uče u Pionirskom parku logor i to su ponovili četiri ili pet puta. Vi ste ti koji gledate neke druge kao logor i logoraše. Jel im zato uskraćujete ta prava? Jel zato nemaju pravo na obrazovanje? Nemaju pravo da pohađaju fakutlete, gde da budu? Ni ne puštaju ih na te fakultet, verujem da je prijatnije spavati na fakultetu, nego u šatorima gde vas gađaju svim, od kamenica, flaša, do topovskih udara. Oni nemaju taj luksuz, to pravo im je oduzeto. Oni ne smeju ni da kroče u zgradu fakultetea. To da je tamo logor, pokazuje svu bahatost, bezobzirnost tih privilegovanih, kojima smetaju deca u parku. Njihov zahtev je poštujte ustavna prava. Zna se ko je druge ljude gledao kao logoraše i takva mesta kao logor, pokazali su danas da su to.

- Neće moći, poštovana Đilasova opoziciju, neće moći bez volje naroda, suprotno ustavu Srbije, neće moći i neće se to desiti, da vam odmah odgovorim na ultimatum. Kad vas narod bude hteo, i kada skupite hrabrost da pitate narod, onda će moći. Da sami sebe ustoličite jer mislite da ste najpametniji dok pljujete ljude i gađate ih jajima, roditeljima dece pričate da su im deca Ćaci, neće moći posebno jer se narod seća kako je Srbija izgledala do 2012. godine.

O uređaju koji je navodno korišćen na protestu

- Vi ste prvo tvrdili bespogovorno da je zvučni top. Onda kada ste videli da to ne može da prođe, onda ste rekli "pa dobro, možda i nije zvučni top, ali je vorteks". Pa onda kada su pokazali da je vorteks neki uređaj koji kada pustite, može da vas oduva. Onda se rekli da je nešto drugo, ali ne znamo šta je. Pa ste se opet vratili na zvučni top. To je brutalana propagandna mašinerija, koja je zaslužena za sve ovo što se u Srbiji dešava. To iskorišćeno kao zvučni top nije. I firma Dženezis se oglasila o tome. Da li ste videli bilo koga ko je vorteksom oduvan? Samo mi pokažite gde je to bilo. Samo je moguće da je tako nešto iskorišćeno, a da se niko nije uhvatio za uvo. Umesto da se bavimo onim stvarima koje su od životne važnosti, u ovom trenutku se preti hapšenjem i gašenjem Republike Srpske, ali se mi četiri dana bavimo zvučnim topom - rekla je Brnabić.

O stanju povređenih poslanica

- Jasmina Obradović je van živone opasnosti, ali se ne oseća dobro. Druge poslanice su dobro. Maleni Gavrilo je dobro i ostaće simbol pobede naroda nad obojenom revolucijom - rekla je.

- Oni očekuju da ih studenti dovedu na vlast, sami ne umeju, niti imaju bilo kakav kapacitet.

"Prekinite da lažete"

- Proizvođač zvučnog topa kaže da nije, kao što nije ni vorteks. Ovo bi bio jedinstven prime ru svetu da je korišćen zvučni top, a da se niko nije uhvatio za uši na tom protestu, nijedno uvo nije to čulo, ali vlast tvrdi da nije bilo zvučnog topa.

- Vi ste toliko pumpali da taj 15. mart bude dan D, a ni studenti u blokadi nisu rekli da je to Dan D, a vi ste pumpali da se nasilno skine vlast. Pošto nije uspela obojena revolucija, vi više ne znate gde udarate. Jasno vidite, da neki ljudi, ne samo da stoje nasred ulice, nego jedan gospodin, saginje se, uzima ranac, polako ga stavlja na leđa i nastavlja da hoda, šta je on, imun? Mislim da je bila panika, a zvučni top ne radi baš tako da se ljudi razdvoje pa se ponovo spoje. Prekinite da lažete. Mislim da svi u Srbiji znaju da lažete.