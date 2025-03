- Dragi mladi, mnogo vas se prijavilo za stambene kredite. Za ovaj novi projekat koji smo osmislili, da lako dođete do stana, kuće, da možete brzo i jednostavno da se osamostalite, da planirate porodicu i planirate život. Podaci su sledeći: U prvih dva dana imamo već do 15 sati 1.167 prijavljenih mladih ljudi koji su tražili subvencionisane kredite za kuće i stanove. Zanimljivo je da je proporcionalno broju stanovnika najviše traženo za područje Novog Sada, zatim Beograda, pa svih ostalih lokalnih samouprava u našoj zemlji — 85% su stanovi, 12% su kuće. Ostalo su neki drugi objekti. Ono što je važno, interesantno, to je da je najviše prijava procentualno stiglo za mlade od 30. do 32. i od 32. do 35. godine. Nešto manje u procentima za one od 20. do 22. Ali ono što je takođe bitno, to je da se taj procenat broja ljudi koji se javljaju je neverovatan i uvećava se iz sata u sat. Zato vas molim, javite se što pre. Ovo je jedinstvena prilika, ovo je velika prilika za sve mlade ljude. Ovo je izvanredna šansa. Ovo je izvanredna šansa da rešite stambeni problem brže i jednostavnije i pre nego što ste i pomislili da je uopšte moguće da se time bavite. Do sada je 57% onih koji su se prijavili zaposleni - naveo je Vučić i dodao: