Odavno je poznato da je lider Stranke slobode i pravde Dragan Đilas opljačkao građane Srbije i da je bavljenje politikom iskoristio za svoje lično bogaćenje. Kako je vreme teklo, džepovi su bili sve dublji, a sada bi taj isti Đilas da ponovo dođe na vlast, i to bez izbora i mimo volje naroda.

Podsetimo samo da je Đilasovo vreme obeležila velika stopa nezaposlenosti od 26 odsto, a danas je to svega osam odsto. Pola miliona ljudi je od 2008. do 2012. ostalo bez posla, uništeno je 500 fabrika. Svaki četvrti u Srbiji je bio nezaposlen, dok danas imamo rekordno visoku zaposlenost zahvaljujući odgovornoj politici.

Opšte je poznato i da se Đilas obogatio za neverovatnih 619 miliona evra dok je bio deo vlasti, i to zahvaljajući raznim “mućkama” i aferama.

Brnabić: Dobili smo ultimatum Dobili smo ultimatum da moramo da formiramo Đilasovu vladu! Zaboravite izraze prelazna vlada, ovakva, onakva, to je vlada Dragana Đilasa. To je vlada koja bi Srbiju vratila u prošlost, u doba pljačke i kada su građani jedva spajali kraj s krajem", kazala je danas predsednica Skupštine Srbije Ana Brnabić povodom predloga koji su u parlamentu predstavile parlamentarne opozicione stranke.

"Oni su postali bahati i besramni i dali ultimatum: "Evo, od sada smo mi vlast, nema izbora i izbore ne želimo." Tako nešto je izričito protiv Ustava Srbije. Na osnovu kojih zakona tražite da to uradimo? Ili zakon i Ustav nisu važni kada dođete do toga da postanete vlast? Na osnovu kog naroda, na osnovu koje narodne volje? Kada ponudimo da se ispita narodna volja, kao što smo to radili u poslednjih 12 godina, imamo jedinstvenu opoziciju koja kaže: "Nikakvi izbori", kazala je Brnabićeva i dodala: