"To je uređaj za prenos glasovne poruke. Ovaj manji uređaj, otprilike na daljinama do 250 metara prenosi jasno ono što želimo da kažemo, a veći na daljinama do 500 metara. Njihovi dometi su malo veći, veći uređaj do 1.700 metara, ali do 500 metara najjasnije prenosi ono što želimo da kažemo. To je prvenstveno namena zbog koje smo ga mogli eventualno potrebiti, a nismo ga upotrebili. Nismo ga upotrebili nikada, a nismo ni 15. marta", naglasio je Vasiljević, prenosi Telegraf pisanje Tanjuga.