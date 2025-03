Ministar unutrašnjih poslova Srbije Ivica Dačić podvlači da policija nije upotrebila bilo kakav zvučni top ili LRAD uređaj tokom protesta u Beogradu 15. marta. Sve što imamo smo i prikazali, tvrdi Dačić. Na pitanje šta je upotrebljeno i ko je to uradio, navodi da će tužilaštvo utvrditi sve okolnosti događaja.

"Imamo plejadu laži, gde jedna sustiže drugu. Policija je jasno rekla da nikada nije koristila štetno dejstvo ovih uređaja, odnosno, kako sad kolokvijalno kažu da su to zvučni topovi. Policija koristi jedino snimljeni zvuk upozorenja za učesnike javnog skupa da se raziđu", ističe Dačić.

Podvlači da vozilo ispred Narodne skupštine bilo tamo zbog bezbednosne procene da može da dođe do napada na Skupštinu, Radio-televiziju Srbije i druge državne institucije.

"Bilo je tu da upozori masu da se raziđe ukoliko dođe do incidenata. To su megafoni, i tu je tačka. Ništa drugo nemamo. To je konstatovala američka firma, kao i naše tužilaštvo", smatra Dačić.