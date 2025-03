- Jedno je protestovati. Kao nestranačka ličnost ja ne branim nikoga, to je faktor koji je ubačen kako bi se produbila polarizacija u društvu. Ni jedna država nije idealna, treba postaviti pitanja, ali ovo nije metodologija koja će dovesti do prevazilaženja situacije i rešenja.

- To je kontinuitet koji je teško uspostaviti. Zašto je polarizovano i zašto su studenti pocepani na one koji žele da studiraju i one koji žele da blokiraju? Svako ima pravo da odluči da li će izraziti svoj emišljenje povodom nečega ili će se baviti samim sobom. Ovde je problem što je studentska populacija vrlo heterogena, a one koji povlače konce ne zanimaju studentska pitanja ni nadstrešnjica, istinski razlozi za one koji stoje iza blokade su drugi.