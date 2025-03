Đilas i društvo traže da im se opet poveri upravljanje zemljom. Smatraju da je dovoljan razlog za to njihova jaka želja.

Imali smo na političkoj sceni krajem devedesetih slične. Članovi Stranke prirodnog zakona tvrdili su da svako ko to dovoljno jako želi, i veruje u sebe, može da leti. U praksi, najveći uspeh bio im je da iz mesta skoče po pola metra uvis. I to samo mlađi članovi... Biće da to što Đilas&co uopšte ne uspevaju da se odlepe od tla iako mašu rukama sto godina, jer po upornosti da ostvare svoj naum daleko premašuju ondašnje „jogi letače“.