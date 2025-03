"Tokom mandata Aljbina Kurtija, tzv. Kosovo je čak četiri puta povećalo svoj vojni budžet. Deo međunarodne zajednice na to ćutke prelazi, a neki ga čak i aktivno podržavaju. Dok ozbiljni državnici teže miru, oni koji profitiraju od sukoba i ratova - kao i odlazeće političke strukture u SAD nezadovoljne težnjama za postizanjem dogovora - žele da otvore novo žarište. Balkan im je uvek najpogodniji teren, jer su ovde ostavili nerešene račune kako bi mogli iznova da potpiruju nove sukobe. Naravno, u savezu Hrvatske, Albanije i tzv. Kosova prepoznajemo ozbiljnu pretnju srpskom faktoru i srpskom narodu. Ova pretnja je još izraženija kada uzmemo u obzir trenutne unutrašnje izazove u Srbiji, ali i situaciju u Republici Srpskoj, gde se pokušava eliminacija srpskih političkih predstavnika iz političkog života," dodala je.

"U našoj zemlji postoji mnogo nerešenih pitanja – od lokalne infrastrukture do nesavesnih funkcionera i korupcije na tim nivoima. Apsolutno prepoznajem te probleme i bolje ih poznajem od mnogih koji danas demonstriraju. Ne samo ja, već i moje kolege, pratimo te procese i težimo ka tome da stvorimo bolje i efikasnije društvo i sistem. Naš cilj je ekonomski napredak države, veća socijalna davanja, više zaposlenih i funkcionalan sistem. Međutim, to što sistem nije savršen ne znači da treba da ga rušimo. Za jednu državu najvažnije je da ima kontinuitet i stabilnost, kao i institucije koje funkcionišu. Hoće li u tim institucijama biti nesavesnih ljudi? Hoće. Ali ono što je ključno jeste da sistem nastavi da radi. Uvek je bolje imati sistem koji funkcioniše, makar uz greške, nego potpuno blokiran ili urušen poredak. Ekonomske blokade u poslednja četiri meseca iscrpljuju Srbiju. Država koja ekonomski posrne neće moći da se odbrani ni od čega, a kamoli od nekih vojnih saveza. Od početka kako je sve ovo krenula, pravim razliku između ljudi koji demonstriraju iz nekih svojih zdravih pobuda i onih koji sve to organizuju naslonjeni na spoljni faktor, koji vrlo dobro zna šta radi" - rekla je Stamenkovski i napominje: