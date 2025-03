Ministarka rudarstva i energetike Dubravka Đedović Handanović predsedavala je danas u Vladi Srbije četvrtom sednicom Radne grupe za praćenje aktivnosti Ministarstva finansija Sjedinjenih Američkih Država, Kancelarije za kontrolu strane imovine (Office of Foreign Assets Control - OFAC).

„Na ovoj sednici radne grupe Vlade RS odlučili smo da podržimo molbu NIS-a za ponovno odlaganje sankcija, što bi Vlada zvanično trebalo da konstatuje u ponedeljak. NIS je ove nedelje uputio zahtev OFAC-u za produženje licence, a prethodno je podneo i zahtev za skidanje sa liste sankcija. U ovom trenutku ne znamo da li će do toga doći i u kom vremenskom periodu. Svakako o svim relevantnim koracima koje država bude preduzimala javnost će biti obaveštavana”, rekla je ministarka.

NEDELJU DANA DO ISTEKA ROKA ZA PRIMENU SANKCIJA NIS-U - EVO GDE STOJIMO! Ovi scenariji ostali su na stolu, a koji od njih bi nam naneo najmanje štete?

InfoBiz NEDELJU DANA DO ISTEKA ROKA ZA PRIMENU SANKCIJA NIS-U - EVO GDE STOJIMO! Ovi scenariji ostali su na stolu, a koji od njih bi nam naneo najmanje štete?

„Američka strana je krajem februara, kada je prvi put produžen rok za potencijalno nastupanje sankcija prema NIS-u, navela razumevanje za to koliko je NIS važna kompanija za sve građane Srbije, vitalne aktivnosti poput zdravstvenog sistema, poljoprivrede i privrede. Nadamo se da će doći do razumevanja u novoj američkoj administraciji i ovaj put, a mi ćemo nastaviti dijalog sa obe strane kako bismo došli do dugoročno održivog rešenja”, rekla je ona.