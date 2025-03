Skupština Srbije je konstatovala ostavku primijera Miloša Vučevića, a sada je glavno pitanje kako će se dalje razvijati unutrašnja politika Srbije

Teče rok za izbor nove Vlade pošto je Skupština Srbije konstatovala ostavku premijera Miloša Vučevića. Ukoliko do 18. aprila Srbija ne dobije mandatara i novu Vladu, ide se na vanredne parlamentarne izbore.

Upravo o ovoj temi govorili su prof. dr Dejan Miletić, direktor Centra za proučavanje globalizacije, Dragoljub Kojčić, politički filozof, Marko Lakić, novinar Politike u emisiji "Puls Srbije" na Kurir televiziji.

Foto: Kurir Televizija

Politička borba opozicije po prirodi stvari bi trebalo da bude smena vlasti na izborima. Međutim, u aktuelnim protestima i blokadama u Srbiji upadljivo izostaju izbori, i kao tema i kao artikulisan zahtev, a razlog za to je što opoziciji najmanje odgovara da se ide na izbore, što Lakić i objasnio:

- Svaka opcija je relativna i može da dovede do novih podela. Opozicija je takva kakva jeste, ona će ignorisati mogućnost izbora. Ja ne vidim izlaz iz ove naše krize jer pre svega ne postoji komunikacija između dve Srbije. Imam utisak da će ovo nastaviti da teče do nekih izbora i novih eskalacija.

Na pitanje šta je bolja opcija, nova Vlada ili novi izbori, Kojičić ističe da vlast mora pronaći korak koji je najmanja šteta po društvo u ovom trenutku.

- Ovde ne možete reći šta je bolje, već koja je menja šteta po Srbiju. Ako se rekonstruiše Vlade, ova opozicija nije imala saglasnost za njeno upravljanje državom. Opozicija je već odavno rekla da neće prihvatiti nikakve izbore, iako Vlast to bude odlučila, oni će svakako bojkotovati. Rekli su i da iako OEBS organizuje izbore, oni neće to uvažiti. Vlast mora na osnovu svoje senzitivnosti da odluče šta je manja šteta po društvu. Od Drugog svetskog rata su Vlade u italiji imali veoma visoku frekvenciju promena, ali ne uvek na izborima. Kod nas je došlo do takve podele društva, da je najmanje moguće nešto drugačije - rekao je Kojičić i dodao:

Foto: Kurir Televizija

- Vlast je cincionirala u velikoj meri, daj platu ovde, popusti ovde. Sa druge strane Vlast ide modernim putem demokratije. Demokratija nije samo vladavina većine, to je prost oblik. Ona je pre svega vladavina prava i procedura. U demokratiji je regularno samo ono što prođe neke procedure. Zato meni smeta kad kažu da neće ni OEBS, to je vrhunska procedura, nešto što je fenomenalno. Nego kažu da hoće plenume, tamo ne znaš ni ko je taj narod.

Miletić je objasnio kako treba da izgleda nova postavka Vlade, i na koji način će morati da izgrade poverenje naroda:

- Nema trećeg scenarija, Parlament je konstatovao ostavku Vlade, imamo trideset dana do osnivanje nove ili da se ne konstituiše Vlada i da se ide na izbore. To su zakonske jedine mogućnosti, ako dođe do nove Vlade mora da bude novo osveženje. Nova postava ne sme nikako da bude asocijacija svega što nam se dešava. Treba da bude Vlada društvenog konsenzusa, treba da narod prepozna te ljude koje će lečiti društvene rane - rekao je Miletić i dodao:

Foto: Kurir Televizija

- Ti ljudi trebaju da budu kredibilni i prepoznatljivi, da mogu da izazovu kod naroda poverenje. Onda bi se tu teško nalazile mane i nedostaci, narod kada vidi koji su to ljudi. Ja priznajem da kada je ova Vlada formirana, meni nije bilo dobro. Hvala Bogu što nisam bio među njima, a imao sam neku kombinaciju. Mi smo došli do stadiuma da oni jedni druge optužuju javno. To su sve posledice grešaka koje su počinjene.

Nova Vlada u Srbiji, kao i u većini parlamentarnih sistema, polaže zakletvu i predstavlja svoj program pred Narodnom skupštinom, a Lakić tvrdi da je tada pravo vreme da se iznesu pravi zahtevi.

- Politika je disciplina koja se odigrava u vremenu. Kada dođe nova Vlada, ima rok (bar u svetu) od 100 dana da se pokažu i predoče svetu sposobnost. Vlada će sigurno od strane opozicije biti stavljena na stub, biće joj neophodno neko vreme da se pokaže. Pre nego što polažu zakletvu, oni čitaju prvo svoj program. Onda imaš tačno program po kojim će raditi. Prva tačka programa će biti vraćanje Srbije u stabilnost, što znači i poverenje u demokratiju - rekao je Lakić.

Patrijarh Pavle je bio poznat kao skroman i blag čovek, pravi duhovni pastir koji je živeo među ljudima i za ljude, živeo je skromno i bio dostupan najviše običnim ljudima, a Miletić daje predlog da bi i novi predstavnik Vlade Srbije, trebao upravo na taj način da razgovara sa građanima:

- Premijer pre svega, mora biti narodni čovek. To je neko ko može da slobodno uđe u narod i biti prepoznatljiv kao osoba. To nema veze sa strankama, već sa ličnošću. Narod ga mora osećati kao svog. Daću primer Patrijarha Pavla, koji je uvek mogao da ode u svoj narod, da se ispriča, ne treba ni da kaže nešto vi već osećate njegovu ljubav. Od Vlade zavisi da li ćemo se vratiti nekoliko godina unazad, ili ćemo nastaviti krupnim koracima napred. Narod je željan da krene napred u miru.

