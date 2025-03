Slušaj vest

Predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić oglasio se večeras nakon scena brutalnog napada u Nišu. Uz njega se obratio i gradonačelnik Niša Dragoslav Pavlović.

- Mržnju laži, pogledajte samo nekoliko dana, sad će da vam ćute o zvučnom topu. Lagali su toliko brutalno i toliko besmisleno o zvučnom topu, da je to sumanuto. I svi znate, i svi oni znaju da lažu, i baš ih briga što lažu. I nikakav problem nemaju sa tim što lažu, nego ne bi uzbunili nekoga ko ne gleda ove druge medije, ko ne želi da čuje drugačiji stav, koji ne želi da čuje istinu. Da je bilo zvučnog topa. Znate li kakva bi reakcija bila do sada Evrope, Amerike ili nekog drugoga? Obesili bi me na terazijama. I o zvučnom topu oni koriste da se to stručno snažnije od onog što mi imamo u redovnim prilikama, bez problema, to je kod njih uobičajeno, normalno, i u Nemačkoj, i u Holandiji, i u Španiji, i u Italiji, i u Francuskoj, svuda, u Grčkoj, u Mađarskoj, u Poljskoj, svuda. Ali mi nismo, i kada sam rekao da nismo, rekao sam istinu. Pogledajte šta su danas radili, da je gospođa Hrka pričala o slikama sa obdukcije, na kraju se ispostavilo da je to slika njenog drugog sina. Sramota lažovi jedni, bedni. I Aida Ćorović, sve njih čime su sve u stanju da se bave. Da zloupotrebljavaju tragediju jedne žene - rekao je Vučić.

Ne propustite Politika NAJMONSTROZNIJA LAŽ BLOKADERA I NJIHOVIH SPONZORA Ćorović iskoristila majku koja je sahranila dete za prljavu političku borbu HOĆE LI IM NEKO STATI NA PUT?!

- Ne postoji pokvarenaštvo i odvratni trik kojim se nisu poslužili u nameri da izazovu nasilje, da pokušaju da se silovitim postupanjem dočepaju vlasti. Ja sam ponosan na njihovo ponašanje. Jelena je bila hrabra i Dale je bio sjajan, Dale je... Teško mi je zbog ovih žena, nekako se osećam kriv. Dale je bio sjajan, u lice im se osmehivao i podsmehivao. On nije imao ni jaja kod sebe, ni flaše, ni kamenice. Ništa od toga nije imao, ali nije ustuknuo. Dale je večeras postao veliki lider Niša. Dale je večeras pobedio sve njih, i Miliće, i Stankoviće, i ovo, kako se to kaže, po ovom novom govoru. Ova što kupuje torbicu u galeriji svakog drugog dana, nema torbice koju nije sebi uzela. Krade na veliko, i ja je pomilovao. Ona kaže, pa ne znam i što me je pomilovao. Pa ni ja ne znam što sam te pomilovao, što sam budala, pa sam te pomilovao, a sam te pomilovao zbog tvog kriminala, a ne zbog ne znam čega, ne zato što si nešto pametovala, pa te neko kažnjavao.

"Oni tuku svoje žene, pa što ne bih tukli tuđe"

Podseća da je večeras trebalo da govore Miloš Vučević i Ana Brnabić na tribini u zatvorenom prostoru Nišu.

- Napadali su i jurili ljude jer drugačije misle. Ljudi nisu mogli da veruju da slobodarski Niš može da se pretvori u mesto divljanja fašista i siledžija koji su gađali kamenicama. Danijela ima teške telesne povrede. Ona je i baka i majka... Pogledajte kako su sam ponižavali divnog čoveka Milorada Jerkana - rekao je on.

- Pristojna Srbija će da pobedi! Ja spavam ovde u Nišu, sutra obilazim Leskovac i sve drugo. Možda ću sutra u 7 otići do teretane, poneo sam majicu "I ja sam Ćaci", a onda da prošetamo malo kroz grad, da se nerviraju siledžije. Da opet pokupe neke kamenice ako mogu, pošto su mnogo jaki i mnogo su opasni - rekao je Vučić.

O nasilju u Bogatiću

- Verujte mi da mu se bliži kraj. Ja sam vam rekao pre nekoliko dana i kada sam ostavljao kod vas, da će one stvari da radikalizuju, jer ih je sve manje. Vide oni da ovo propada. Vide oni da sve manji broj ljudi hoće u ovome da učestvuje. Vide oni da su ljudi razumeli šta je to što se događa. Zato je nervoza sve veća. A tek su pomislili da je sve gotovo - istakao je Vučić.

- I bili sigurni da je to samo pitanje tehnike. Sada im je jasno da nema ništa od toga. I sad moraju da radikalizuju, sad moraju da probaju nasilno. I neće ići nasilno. I izvinjavam se i odbornicama u Bogatiću. Divnim ženama koje nisu htele da odu kući nego su nastavile da rade. Da bi pokazale silovite da ne mogu da ih uplaše. Posebnu pik imaju prema ženama. Naročito mrze majke, sestre, ćerke, supruge. One ne mogu da podnesu žene. To je nešto posebno u njihovoj ideologiji. To je neka nova ideologija tog vulgarnog liberalnog pokreta u Jugoistočnoj Evropi da strašno mrze žene. I posebno se slade kada tuku žene. Ali nije, kako vam kažem, nije to neka novost. Jer kad pročitate njihove biografije, kad pročitate njihove policijske dosije, oni tuku svoje žene pa što ne bi tukli tuđe. Ako tako s takvom lakoćom tuku svoje žene, kad im se, kad kasne u kafanu, pa što ne bi tukli tuđe žene. Ali pobedićemo ih i pobediće pristojna Srbija. Žao mi je Danijele, žao mi je Tamare, žao mi je Jelene i svih divnih ljudi koji su bili večeras. Žao mi je ovog divnog čoveka iz Doma zdravlja Milorada, ali odgovaraće, odgovaraće.

Kako je dodao, uskoro će pozvati sve odgovorne ljude da dođu u Beograd i da na simboličan način oslobode Srbiju terora, mraka, batinjanja, sile đavola koje će još da vam pričaju o borbi protiv nasilja.