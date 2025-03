BEOGRAD - Ono što smo mi sinoć videli u Nišu pokazuje da sve ovo što mi trpimo kao zemlja posle četiri meseca nema nikakve veze sa tom užasnom tragedijom i nema nikakve veze sa tim žrtvama ili empatijom sa njihovim porodicama. To je samo puko nasilje, bahatost i besprizornost koja je u stvari bezgranična, rekla je predsednica Skupštine Srbije Ana Brnabić gostujući jutros na TV Prva.

Rekla je da nasilje koje su u Nišu počinile osobe na dan kada je preminuo Vulašin C, povređen u padu nadstrešnice na Železničkoj stanici u Novom Sadu, pokazuje da protesti koji traju četiri meseca nemaju veze sa "tom užasnom tragedijom".

Ona je nasilje koje se juče dogodilo u Nišu ocenila kao "jezivo" i naglasila da je teško razumljivo bilo kom normalnom čoveku da se to desi bilo kog dana, a posebno na dan kada je Srbija izgubila još jedan mladi život.

Navela je da je one koji su sinoć napali gradonačelnika Niša Dragoslava Pavlovića i ljude koji su došli na tribinu Srpske napredne stranke u to gradu, kada je povređeno više desetina osoba, predvodila dekanka Filozofskog fakulteta Univerziteta u Nišu Natalija Jovanović.

"Neke mlade ljude koji su jurili ulicama starije ljude, ljude koji imaju 70 i 80 godina - žene, nečije bake, nečije majke, udarali su ih, gađali kamenicama, jajima, pljuvali ih, vređali. Ali ono što je meni u stvari u svemu tome gore, ako nešto može da bude gore od toga, to je da je da su na jučerašnji dan oni sve to radili sa osmehom. I vi vidite na svim tim snimcima da se ti mladi ljudi smeju, da je njima to zabava, njima je nasilje zabava. Nisu oni tu pogođeni zato što je Vukašin preminuo, zato što je izgubio tu bitku. Vi ne vidite tu lice tuge, ne vidite tu nijedno lice očaja, vidite samo mržnju i bes", rekla je Brnabić.