- Nije nimalo slučajno uzet motiv žene, majke koja je izgubila dete pod nadstrešnicom. Iskorišćena je njena emotivna zbunjenost da se napravi haos na mrežama. Sve je to deo jednog sofisticiranog političkog marketinga koji pokušava da animira što veći broj ljudi - rekao je on.

- Video sam šta se dešavalo u Novom Sadu, video sam kako jure dekana, studenti kinje studente. To je linč, to je progon. Isti model nasilja primenjen je i u Nišu - on je dodao da se postavlja ozbiljno pitanje da li su to zaista samo studenti, ili se iza protesta kriju ozbiljne političke strukture.