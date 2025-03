"Mnogima ne odgovara to što nismo uveli sankcije Ruskoj Federaciji. Mnogima ne odgovara to što Srbija brže i jače napreduje od mnogih drugih. Mnogima ne odgovara to što Srbija može da bude najbrža rastuća ekonomije u Evropi ove godine i zato je važno da se zaustavi", rekao je Vučić.

"Tada bi Srbija bila po njihovoj meri. Srbija koja se izvinjava Hrvatima, valjda zato što su nas pobili u Jasenovcu i zato što su proterali 250.000 ljudi i pobili hiljade ljudi u 'Oluji'. Ja da im se izvinjavam za to ne mogu. I zato sam ponosan što obeležavamo godišnjicu NATO agresije, a u njihovo vreme se nazivalo NATO intervencijom, kao da nam je neko zub izvadio, a ne da je ubijao naše civile, vojnike i policajice. U tome se razlikujemo. Ja od svoje politike da odustanem neću. Nikada me na to neće naterati. I boriću se jače i snažnije nego ikada", poručio je Vučić naglasivši da će se do kraja svog mandata, što je još godinu i po, boriti snažnije i jače nego ikad.