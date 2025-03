Kad bi neki huligančići u beogradskom predgrađu kamenom razbili šoferšajbnu autobusa, do pre pest meseci to je vbila vest koju su objavljivali svi mediji. Kako smo za samo pola godine došli dotle da se ne osvrćemo na kamenovanje ljudi po Srbiji, da i bez psovke zapucamo pešice na drugi kraj grada jer su blokirani tramvaji, da sa prenosa iz Narodne skupštine pređemo na drugi kanal jer je sve to već viđeno, dakle dosadno… Je li nasilje postalo naša nova normalnost?