Srpska lista, uprkos prvobitnim prognozama, neće imati svih deset mandata u prištinskom parlamentu, već devet, jer je jedan mandat otišao u ruke Nenada Rašića, lidera stranke Za slobodu, pravdu i opstanak. Kako je do toga došlo i šta to konkretno menja?

- To je posledica političkog inženjeringa pod dirigentskom palicom Aljbina Kurtija, koji je Rašiću, nakon što se s s njim dogovarao o upadima u srpske institucije, dao neograničena finansijska sredstva i punu podršku Prištine, na kraju dao i glasove Albanaca, čime je Rašić postao Kurtijev poslanik uzurpirajući mandat namenjen srpskom narodu na Kosovu i Metohiji. Rašić je mandat osvojio glasovima Albanaca iz Dečana, Prizrena, Prištine, Srbice, Suve Reke... i samim tim on nema nikakav legitimitet da predstavlja srpski narod, već jedino Kurtija.