- Na snimku se pojavljuje pucač, koji definitvno po mom mišljenju nije Miša Miletić, Miša ima skoro 80 godina i on ne bi mogao da trči ovako. Miša nije vođa studenata jer mi u Odžacima nemamo studente koji protestuju, on je vođa protesta koji daju podršku studentima - rekao je Branko Babić u video objavi na Instagramu.

- Svako normalan bi podržao studente u borbi protiv korupcije! Ja nemam problem sa studentima, ja imam problem sa svima kojima studenti otvaraju prostor. To nisu studenti, to su strani plaćenici, to je rđava opozicija, to je najgori šljam našeg društva. Ja se borim protiv njih, a ne protiv studenta! Deca moraju da idu u školu, vlast ne može da se ruši bez tima i plana, ne možemo po ulicama da gađamo žene jajima. Uvek za mirne proteste ali za zaista mirne... Ovo više nisu studentski mirni protesti - zaključio je Branko Babić.