- Ja sve vidim kroz sopstveno uverenje da je Srbija u građanskom ratu. Mislim da on traje i da je u fazi koja ne podrazumeva oružane sukobe, ali su na sceni svi drugi oblici nasilja. Bojim se da je ovo nezadrživi put ka konačnom građanskom ratu u klasičnom vidu - rekao je Roskić, analizirajući politički i društveni kontekst u kojem se dešavaju poslednji incidenti.

On ističe da je jedini prihvatljiv način promene vlasti regulisan Ustavom i demokratskim izborima.

On smatra da upravo nasilje služi kao nadoknada za izostanak kritične mase građana koji bi podržali ideje revolucionara.

- To je strategija revolucije u Srbiji, nema kritične mase građana koji bi podržali njenu ideju, za čiju nadoknadu služi nasilje - istakao je.

- Primenu sile od države nemamo, pendrek nije podignut. Ne slažem se da bi odgovor države doveo do većih tenzija. Naša strategija je drugačija, a to je ujedno i poruka da se želi dogovor, kao i dijalog - naveo je.

- Ubeđen sam da je primena sile strategija zastrašivanja, ne vlasti, već građana. Imamo krivično delo podstrekavanja, a niko nije odgovarao za to. Ono je u toku, dešava se poplava toga - kaže Karan i dodaje:

- Studenti treba da osude ono što se desilo u Čačku, deo su aktuelne političke scene, iako ne zvanično. Onaj ko je napao predsednika opštine je student, bilo je i više njih tu. Ako se ograde, onda to nisu više studenti, nego su to pripadnici političke partije koja hoće silom na vlast. Ćutanje je znak odobravanja.

- Postoji studentska organizacija, čime god da se ona rukovodi. Oni ne žele da se stave u funkciju opozicije, a onda imate vlast koja vrlo trpeljivo gleda na sve to. Ako se ponude izbori, onda je to demokratsko sredstvo koje morate prihvatiti. Sve drugo je državni udar - zaključio je on.